- Если у вас давление снизилось до 90/60 и при этом хорошее самочувствие, дополнительно ничего делать не надо. Это не опасное артериальное давление. (…) Если вы чувствуете себя не очень хорошо при этом давлении, появилось головокружение, потливость, слабость, возможно, даже тошнота, тогда на эту ситуацию стоит обращать внимание, — рассказала Анна Кореневич подписчикам своего ютуб-канала.

Как отметила доктор, таблеток для повышения давления нет. А самопомощь в таких ситуациях заключается в весьма простых действиях. Итак, что можно сделать.