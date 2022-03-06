По словам кардиолога Анны Кореневич, есть люди, которые живут с артериальным давлением 90/60 и ничего особо плохого не ощущают — для них это норма. Если же у вас обычно 120/90 или слегка повышенное давление, которое вдруг резко упало, помощь нужна, но не всегда.
- Если у вас давление снизилось до 90/60 и при этом хорошее самочувствие, дополнительно ничего делать не надо. Это не опасное артериальное давление. (…) Если вы чувствуете себя не очень хорошо при этом давлении, появилось головокружение, потливость, слабость, возможно, даже тошнота, тогда на эту ситуацию стоит обращать внимание, —
Как отметила доктор, таблеток для повышения давления нет. А самопомощь в таких ситуациях заключается в весьма простых действиях. Итак, что можно сделать.
Самое первое — лечь таким образом, чтобы ноги были чуть выше головы. Можно, например, положить под ноги подушку.
Пить жидкость — воду, чай, молодым можно и кофе. По словам кардиолога, дополнительное питье не стоит давать тем, кто уже страдает отеками и одышкой — при сердечной недостаточности, тяжелых пороках сердца, после инфаркта.
Съесть что-нибудь соленое, чтобы задержать жидкость в организме — кусочек соленого огурца или селедки.
Побольше отдыхать.
А если давление, наоборот, резко поднялось?
Ранее Анна Кореневич дала советы тем, у кого вдруг резко подскочило давление. По словам доктора, внезапный подъем артериального давления многих пугает, но бояться его не стоит — инфарктом или инсультом это, как правило, не грозит. Более опасным состоянием кардиологи считают длительное повышение давления — на протяжении нескольких месяцев и даже лет.
В подавляющем большинстве случаев внезапный скачок давления вызван психоэмоциональным напряжением. Поэтому самый главный способ помочь себе — как можно быстрее успокоиться. Как это сделать, Анна Кореневич перечислила несколько вариантов. Например, может помочь горячая ванночка для ног или прогулка в быстром темпе.