Диабет — это не одна, единая болезнь, а целая группа разных патологий. Причем, если при первом типе основная проблема в том, что организм не может вырабатывать инсулин из-за гибели бета-клеток, которые его производят, то при втором типе проблема в другом. Поджелудочная железа не повреждена (бета-клетки живы, они работают), но организм просто не воспринимает инсулин должным образом.

Второй тип диабета недаром зовут инсулинорезинстентным. Организм в силу различных ситуаций перестает адекватно реагировать на гормон, из-за чего страдает обмен веществ, клетки не получают достаточного количества энергии, нарушается самочувствие. «Доктор Питер» вместе с Дарьей Нечаевой, эндокринологом, диетологом «СМ-клиники» в Санкт-Петербурге выясняли, как стандартно лечат диабетиков, и что нового появилось в последние годы.