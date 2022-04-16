Диабет — это не одна, единая болезнь, а целая группа разных патологий. Причем, если при первом типе основная проблема в том, что организм не может вырабатывать инсулин из-за гибели бета-клеток, которые его производят, то при втором типе проблема в другом. Поджелудочная железа не повреждена (бета-клетки живы, они работают), но организм просто не воспринимает инсулин должным образом.
Второй тип диабета недаром зовут инсулинорезинстентным. Организм в силу различных ситуаций перестает адекватно реагировать на гормон, из-за чего страдает обмен веществ, клетки не получают достаточного количества энергии, нарушается самочувствие. «Доктор Питер» вместе с Дарьей Нечаевой, эндокринологом, диетологом «СМ-клиники» в Санкт-Петербурге выясняли, как стандартно лечат диабетиков, и что нового появилось в последние годы.
Стандартная схема лечения диабета
Схема лечения зависит от двух факторов:
типа диабета;
целевого уровня сахара, который рассчитывается индивидуально для каждого человека с диабетом.
Чаще всего врачам приходится иметь дело с двумя основными разновидностями диабета. Диабет 1-го типа является серьезным аутоиммунным заболеванием. В данном случае собственная иммунная система атакует бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.
Организм начинает воспринимать их как враждебные элементы, которые необходимо уничтожить.
В результате у человека возникает абсолютная инсулиновая недостаточность, требующая постоянной инсулинотерапии (инъекции инулина). Это для диабетиков с первым типом болезни — основной метод лечения.
При втором типе — свои особенности
Сахарный диабет 2-го типа возникает из-за инсулинорезистентности и нарушения выработки инсулина бета-клетками. В большинстве случаев он развивается на фоне избыточного веса или генетической предрасположенности. При инсулинорезистентности клетки перестают «видеть» инсулин и блокируют доступ для глюкозы, транспортировкой которой занимается этот гормон. Глюкоза копится в крови и постепенно начинает формировать токсичные эффекты.
При сахарном диабете 2-го типа выбор схем лечения шире. Конкретные методы зависят от:
стадии заболевания;
целевого уровня сахара;
наличия у человека сопутствующих заболеваний (проблемы с сердцем, почками, кожей, печенью и т.д.).
Обычно на начальном этапе терапия ограничивается приемом лекарственных препаратов и специальной диетой. Однако иногда требуется и назначение инсулина.
Инсулиновая помпа
Сегодня эндокринология шагнула далеко вперед в терапии диабета, но многое еще нужно сделать.
Для сахарного диабета 1-го типа наиболее перспективным и доступным методом лечения сегодня считается помповая инсулинотерапия.
Инсулин непрерывно вводится под кожу очень маленькими дозами. Врач может настроить диабетику подачу инсулина по часам или регулировать дозу в зависимости от планируемой физической нагрузки, характера съеденных блюд.
Кроме того, помповая система позволяет более точно подобрать дозу инсулина, чем при использовании шприц-ручки. Благодаря гибким персонализированным настройкам контроль над уровнем глюкозы в крови становится более четким и выверенным.
Таблетки и инъекции для снижения сахара
Для лечения сахарного диабета 2-го типа применяется чаще всего таблетированная терапия, иногда подкожные инъекции сахароснижающего препарата — не инсулина.
Современные препараты не только снижают уровень сахара, но и помогают поддерживать функции почек, печени и сердечно-сосудистой системы. А некоторые — даже способствуют снижению массы тела.
Выбор препаратов достаточно широк, поэтому лекарственную терапию можно подобрать под индивидуальные потребности любого человека.
Если нужно худеть — хирурги помогут
При диабете 2-го типа с выраженным ожирением задействуют и бариатрическую хирургию — операции, направленные, в первую очередь, на уменьшение объема желудка. Это облегчает процесс похудения за счет ограничения объемов пищи. Также при проведении некоторых операций удаляют зону, продуцирующую грелин — благодаря этому уменьшается аппетит, что тоже способствует похудению. Своевременное хирургическое вмешательство на начальной стадии развития диабета повышает шансы на ремиссию.
Стволовые клетки
Терапия стволовыми клетками пока связана с рядом трудностей. Даже если сделать из стволовых клеток бета-клетки и подсадить их человеку с 1-м типом диабета, собственная иммунная система все равно уничтожит их. Точно так же, как уничтожает «родные» клетки.
Единственный вариант, который сегодня выглядит более-менее перспективным — это создание искусственного защитного клеточного каркаса для бета-клеток.
Стволовые клетки не смогут стать панацеей и при диабете 2-го типа. Если человек отказывается соблюдать диету и больше двигаться, эффект от такого лечения будет незначительным.
В перспективе — искусственная железа
Сегодня ученые также работают над созданием искусственной поджелудочной железы. Это подкожный имплант, способный имитировать работу здоровых бета-клеток и производить необходимое количество инсулина в зависимости от уровня сахара в крови. Пока разработка находится в стадии клинических исследований. Но если они пройдут успешно, то этот метод лечения может стать наиболее прорывным и перспективным в лечении сахарного диабета 1-го типа.