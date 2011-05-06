Подножный корм: 5 съедобных сорняков, полезных при диабете, анемии и головной боли

Свежие листочки одуванчика — это полноценная замена еще не проросшей огородной зелени. Они богаты витамином С, бета-каротином, витаминами группы В, микроэлементами (железо, фосфор, кальций). Неслучайно в некоторых странах Западной Европы одуванчики даже специально культивируют. Впрочем, и у нас на Кавказе их традиционно используют в составе разных блюд.

Молодые листья одуванчиков почти не горчат, а если все же горечь чувствуется, перед использованием их погружают на 30-40 минут в соленую воду. Нарезанные листья нужно немного посолить и сдобрить лимонным соком или уксусом, можно заправить майонезом. Кроме того, листья одуванчика можно отварить и использовать, как шпинат. Фитотерапевты рекомендуют использовать их в пищу при подагре и ревматизме, они полезны при болезнях печени и ЖКТ.

Кроме листьев можно есть цветы одуванчика, корни, которые считаются основным лекарственным сырьем этого растения, настой из корней одуванчика — это потогонное, тонизирующее и кровоочистительное средство. Они входят в состав травяных сборов для похудения и полезны при диабете, поскольку помогают снижать сахар в крови. Корни заготавливают либо перед цветением — весной, либо осенью, когда растения уже увядают. Обжаренные и размолотые сухие корешки могут заменить кофе, как цикорий.