Подножный корм: 5 съедобных сорняков, полезных при диабете, анемии и головной боли

Конец апреля-начало мая — самое время отложить «городские» дела и наконец-то уехать на дачу. В начале сезона работы предстоит много: нужно и грядками заняться, и дом отмыть, и баню протопить. Но заядлым дачникам эти хлопоты только в радость, ведь потом можно будет есть свои огурцы, помидоры, картошку, морковь.
Однако не все знают, что не обязательно ждать первых пучков укропа и петрушки, чтобы полакомиться витаминными салатами. Полезная зелень растет буквально под ногами практически на всех дачных участках. Ее незаслуженно называют «сорняком» и безжалостно выкидывают. А зря.
Одуванчики
Свежие листочки одуванчика — это полноценная замена еще не проросшей огородной зелени. Они богаты витамином С, бета-каротином, витаминами группы В, микроэлементами (железо, фосфор, кальций). Неслучайно в некоторых странах Западной Европы одуванчики даже специально культивируют. Впрочем, и у нас на Кавказе их традиционно используют в составе разных блюд.
Молодые листья одуванчиков почти не горчат, а если все же горечь чувствуется, перед использованием их погружают на 30-40 минут в соленую воду. Нарезанные листья нужно немного посолить и сдобрить лимонным соком или уксусом, можно заправить майонезом. Кроме того, листья одуванчика можно отварить и использовать, как шпинат. Фитотерапевты рекомендуют использовать их в пищу при подагре и ревматизме, они полезны при болезнях печени и ЖКТ.
Кроме листьев можно есть цветы одуванчика, корни, которые считаются основным лекарственным сырьем этого растения, настой из корней одуванчика — это потогонное, тонизирующее и кровоочистительное средство. Они входят в состав травяных сборов для похудения и полезны при диабете, поскольку помогают снижать сахар в крови. Корни заготавливают либо перед цветением — весной, либо осенью, когда растения уже увядают. Обжаренные и размолотые сухие корешки могут заменить кофе, как цикорий.
Что можно приготовить из одуванчиков
Салат: листья одуванчика (100 г) подержите 30 минут в подсоленной воде, выньте, отожмите, измельчите. Соедините с нарезанными петрушкой (25 г) и зеленым луком (50 г), заправьте маслом (15 г), уксусом, поперчите, посолите, перемешайте, посыпьте сверху нашинкованным укропом, украсьте измельченным вареным яйцом.
Салат из листьев одуванчика для диабетиков: 75 г листьев одуванчика вымочить в соленой воде, добавить зеленого лука (10 г), растительного масла, 5 г трехпроцентного уксуса, зелени петрушки или укропа, соли.
Франкфуртский зеленый салат: две пригоршни зелени (одуванчик, крапива, мята перечная, огуречник, щавель, укроп, петрушка, зеленый лук или зеленый чеснок) мелко порезать, добавить 2 нарезанных яйца и тонко нашинкованную луковицу. Заправьте 1 столовой ложкой простокваши, перцем и солью по вкусу.
Особенно полезны листья одуванчиков до цветения (май-июнь), как, впрочем, и примула, сныть, крапива, лебеда.
Салат сборный весенний
Любимый салат поклонников здоровой и полезной пищи — сборный весенний, травы в него добавляются по мере прорастания. Самый «ранний состав» — из одуванчика и первоцвета весеннего. Когда появится крапива, она внесет в этот салат ноту сладости. В такой салат добавляют и лебеду, очень полезную траву с высоким содержанием магния, листья сныти, богатой марганцем и другими микроэлементами. Остроты придадут кислица или щавель. Салат, приготовленный из ранних молодых растений нужно посолить, добавить сока лимона или уксусной кислоты, подсолнечного масла. Подавать на стол его лучше перед обедом или ужином, он насытит организм витаминами и микроэлементами, возбудит аппетит и улучшит пищеварение.
Первоцвет или примула
Первоцвет — мочегонное, слабительное, отхаркивающее, спазмолитическое, витаминное средство. Хорошо помогает избежать авитаминоза, эффективно при заболеваниях дыхательных путей. Настой цветков этого растения используют в фитотерапии при простуде, ангинах, головных болях, неврозах и бессоннице. Корневища, листья и цветки примулы входят в состав лекарственных сборов и чаев с ромашкой, анисом, подорожником. Это растение можно назвать чемпионом среди лесных цветов и трав по содержанию витамина С и каротина.
Салат с первоцветом: Вам понадобится лук, морковь, хрен. Их нужно измельчить на терке или мясорубке, добавить 50 г сметаны и перемешать с листьями крапивы, первоцвета и одуванчика.
Пастушья сумка
Считается, что эта трава по содержанию витамина С превосходит даже петрушку. Во многих странах ее специально выращивают и используют как ингредиент к некоторым блюдам: тушат и жарят с мясом, добавляют в супы и соусы, крошат в салаты.
В медицине эту траву используют в качестве кровоостанавливающего средства. Например, некоторые врачи говорят пить отвар из пастушьей сумки девушкам с обильными менструациями.
Помните: травы нельзя собирать в городе и рядом с дорогами, предприятиями, животноводческими хозяйствами.
Что можно приготовить из этого растения
Салат из пастушьей сумки: мелко нарезанные молодые листья пастушьей сумки положить на ломтики огурцов и помидоров, сверху закрыть кружочками сваренного вкрутую яйца. Перед подачей на стол посолить и полить сметаной или майонезом.
Суп с пастушьей сумкой: в кипящий бульон или подсоленную воду положить нарезанный дольками картофель и варить его до мягкости (10-15 минут), добавить поджаренные порезанные листья пастушьей сумки и репчатый лук, довести до готовности. Перед подачей на стол заправить сметаной.
Заправка: молодые листья пастушьей сумки вымыть, перемолоть на мясорубке или в блендере, добавить по вкусу соль и перец и хранить в холодильнике. Используется для заправки супов и мясных блюд.
Острая приправа для бутербродов: перемолоть на мясорубке или в блендере зелень пастушьей сумки и сельдерея (30 г), добавить 1 столовую ложку горчицы, соль по вкусу и перемешать с размягченным сливочным маслом. Использовать для бутербродов или в качестве пикантного соуса.
Сныть обыкновенная
Сныть — удивительное растение, хоть и сорняк, который очень не любят садоводы. Она выводит соли из организма, улучшает работу суставов, позвоночника, помогает при остеохондрозе, мочекаменной болезни, способствует снижению веса. Ее можно добавлять в салаты весной и летом. Любители фитотерапии рекомендуют садоводам огородникам, обычно безжалостно выпалывающим эту траву, все-таки оставлять «пятачок» на огороде, где росла бы молодая сныть.
Немного рецептов
Икра из сныти с чесноком: сныть бланшировать в кипящей воде 2 минуты, мелко порезать, добавить столько же мелко нарезанной зелени, чеснока и пассеровать в масле 3 минуты, затем посолить по вкусу.
Котлеты из сныти со щавелем: взять 900 г сныти и 200 г щавеля, сварить зелень в подсоленном кипятке, а затем перемолоть в блендере. Луковицу порезать и обжарить с солью в масле. В смесь щавеля и сныти добавить 2 яйца, лук, 50 г белого хлеба (без корочек). Затем приправить солью, перцем по вкусу, все перемешать и сформировать котлетки. Обжарить в масле с двух сторон.
Крапива
Крапива содержит железо, инулины — вещества, укрепляющие сосудистую стенку. Полезна людям, которые страдают кровотечениями, ведь она улучшает качество крови, повышает уровень гемоглобина.
Крапиву рекомендуют при болезнях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Однако следует помнить, что часто есть это растение нельзя: произойдет усиление свертываемости крови, поэтому в пожилом возрасте, а так же страдающим тромбофлебитом и варикозным расширением вен крапивой лучше не злоупотреблять. Свежую крапиву используют в пищу до цветения, сушить ее следует немного попозже.
В кулинарии крапива используется с давних времен: ее добавляют в салаты, щи, пюре, соусы и пирожки. Это растение относится к легко развариваемым травам, а готовить ее рекомендуют вместе с щавелем и любой огородной зеленью, поскольку вкус у нее пресный.
Как готовить крапиву
При приготовлении блюд из крапивы следует пользоваться не окисляющейся посудой (эмалированной, пластиковой, стеклянной или деревянной). Мелко нарезанную крапиву долго нельзя хранить на воздухе, так же не стоит ее долго кипятить. Лучший способ сохранить все витамины — приготовить растение на пару.
Салат из крапивы: промытые листья крапивы (около 400 г) проварить несколько минут, откинуть на сито. Затем измельчить, положить в салатник, добавить нарезанный зеленый лук и петрушку. Толченые ядра грецких орехов (1\2 стакана) развести в четверти стакана отвара крапивы, добавить уксус и соль по вкусу, перемешать и полученной смесью заправить зелень.
Щи из крапивы: молодую крапиву (250 г) положить на 2 мин в кипящую воду, откинуть на дуршлаг, мелко порубить и тушить на масле 10 минут. Измельчить и обжарить морковь и репчатый лук. В кипящий бульон опустить нарезанный кусочками картофель. После того, как бульон снова закипит, добавить морковь и лук. За 5-10 мин до готовности положить щавель и крапиву. При подаче на стол положить в тарелки дольки сваренного вкрутую яйца и сметану.