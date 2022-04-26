Если наступил на ржавый гвоздь, можно умереть: травматолог рассказал о смертельной дачной травме

Ситуация, когда глава семейства, малыш или кто-то из отдыхающих на даче взрослых наступил стопой на ржавый гвоздь — не редкость. Подобное возможно, если на даче идет строительство, меняют забор или перекапывают бабушкин участок. Опасно хождение босиком в пределах дачных массивов и построек, особенно старых и ветхих.

Гвоздем легко поранить руку или другие части тела в ходе ремонта или других работ. Если травма была нанесена ржавым гвоздем, нужно знать, чем обработать рану, какие действия предпринять сразу и что нужно сделать после того, как остановится кровь и утихнет боль. Правила оказания первой помощи в такой ситуации на даче или природе, в деревне «Доктору Питеру» рассказал Анвар Гиниятов, ведущий травматолог-ортопед «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.