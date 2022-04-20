С наступлением тепла многие перебираются жить на дачи или уезжают туда на все выходные. И никто не застрахован во время отдыха от простуды, мелких травм или укуса насекомых, аллергии. Чтобы не бегать среди ночи по соседям в поисках аспирина или пластыря, не срываться обратно в город из-за сыпи на коже или недомогания от солнечных ожогов, стоит заранее подумать и собрать аптечку на дачу. Ее нужно привезти с собой из города и правильно хранить на даче, чтобы она в случае необходимости, помогла в решении проблем со здоровьем, а не создавала новые.
Не нужно скупать половину ближайшей аптеки и вести огромную коробку с огромным списком лекарств на дачу «на всякий случай». Препараты имеют срок годности и требуют специальных условий хранения, которые в дачной жизни не всегда выполнимы. «Доктор Питер» попросил помочь в сборе аптечки Лидию Голубенко, врача-терапевта, заведующую методическим кабинетом поликлиники.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Выкинь прошлогодние запасы
Первое, что нужно до того, как собрать дачную аптечку, это подумать о том, где, как и в чем будут храниться препараты и изделия медицинского назначения. Если ваша дача неотапливаемая и зимой она стояла закрытой, все препараты, что хранились в аптечке нужно без раздумий выкинуть. Резкие перепады температуры (вплоть до минусовой), скорее всего, уже испортили лекарства. В критической ситуации они могут оказаться в лучшем случае пустышкой в худшем — еще и навредят.
Препараты, что должны быть в аптечке на даче, аккуратно собранные в этом году и привезенные с собой, нужно хранить строго по инструкции. Для большинства лекарств это сухое прохладное место, вдали от солнечных лучей. Хорошо подойдет контейнер из пластика, металлическая коробка с крышкой. Но не храните лекарства в ванной или кухне, на солнечной террасе: влажность и жара их испортят.
Для постоянного приема — сделай запас
В аптеке дачного поселка может не оказаться необходимого вам препарата, особенно, если он достаточно редкий или дорогой. Если лекарство нужно принимать ежедневно, в определенные часы, есть вероятность того, что лекарство закончится в самый неподходящий момент. Поэтому возьмите с собой запас, вдвое превышающий время вашего пребывания на даче. К примеру, если вы едете на все выходные (с пятницы по воскресенье), пусть в аптечке для дачи список постоянно принимаемых лекарств будет примерно на уровне недельного запаса.
Нужные приборы и средства
В дачной аптечке в обязательном порядке должны быть:
Термометр. Стоит положить ртутный, самый точный и неприхотливый в отношении условий хранения. Можно и электронный, но к нему нужен специальный чехол, чтоб он не испортился от влаги, солнца, нагрева.
Тонометр. Этот прибор особенно важен тем, кому больше 40-45 лет, есть проблемы с сердцем и сосудами.
Ножницы, которыми можно порезать бинты, лейкопластырь, вскрыть упаковки и т.д.
Охлаждающий пакет, который активируется от удара по нему.
Пипетка, резиновая груша небольшого размера.
Пара шприцев 2 мл и 5-10 мл.
Для оказания первой помощи при травмах, ранах
Самые частые проблемы на даче — мелкие раны, порезы, ссадины, ушибы и синяки. В дачную аптечку положите:
Несколько стерильных бинтов (узкие, широкие и среднего размера).
Эластичный бинт и лейкопластыри (в рулончике и пачку антибактериальных, маленького размера).
Кровоостанавливающий жгут.
Ватные диски, маленькую упаковку ваты.
Йод и зеленку (самая удобная форма для дачи — леккеры, тюбики с кисточками).
Флакончик перекиси водорода, Хлоргексидина, Мирамистина. Ими можно промыть раны, которые загрязнены землей, обработать ссадины, порезы.
Для обработки воспаленных, склонных к нагноению ран добавьте Левомеколь или мазь Стилланин.
Неотложные состояния: что нужно в аптечку
На случай возникновения острой боли в сердце в аптечке должны быть нитропрепраты — нитроглицерин в спрее или таблетках, которые рассасываются под языком.
Валидол может снять легкие боли в сердце, которые возникают при тревоге или волнении, но не приступ стенокардии.
Его можно положить в аптечку, но если это сильная боль, которая возникла резко, сопровождается сильным недомоганием — нужна скорая помощь.
Жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные: какие лекарства взять на дачу
Снизить температуру и уменьшить недомогание, вызванное простудой, перегреванием на солнце или воспалением могут жаропонижающие средства. Взрослым можно положить в аптечку парацетамол и ибупрофен, аспирин (только если нет проблем с желудком, и тем более — язвы).
От головной боли, проблем с суставами и спиной могут помочь препараты с НПВС и комбинированные средства. В составе могут быть индометацин, диклофенак, ибупрофен.
Можно положить с собой как таблетки (капсулы), так и местные средства (гели, мази). Берите те средства, которые помогали вам дома, не стоит покупать новое, неизвестное средство.
Что еще добавить в аптечку?
Для облегчения носового дыхания можно положить спрей с морской водой или физраствором, капли, спреи с сосудосуживающим компонентом (ими пользоваться не более 3 дней).
На случай высыпаний на коже, аллергических проявлений стоит взять с собой антигистаминные препараты в таблетках, каплях (Супрастин, Цетрин, Тавегил, Зодак). Дополнить эффект могут местные препараты от аллергии в форме геля.
Еще одна проблема на даче — это нарушения стула, боли в животе, признаки отравления. Для того, чтобы облегчить состояние при отравлениях помогут:
Сорбенты в форме порошка, разводимого в воде, геля или таблеток (Полисорб, Смекта, Энтеросгель, Лактофильтрум).
Средства для восполнения потерь солей (Гидровит, Регидрон).
Антибиотикам и сильнодействующим препаратам, которые должны рекомендоваться врачом, в дачной аптечке не место. Если состояние здоровья на даче ухудшилось, и привычные препараты не помогают, нужно вернуться домой и обратиться к врачу. Если стало совсем худо — вызвать скорую помощь.