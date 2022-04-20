С наступлением тепла многие перебираются жить на дачи или уезжают туда на все выходные. И никто не застрахован во время отдыха от простуды, мелких травм или укуса насекомых, аллергии. Чтобы не бегать среди ночи по соседям в поисках аспирина или пластыря, не срываться обратно в город из-за сыпи на коже или недомогания от солнечных ожогов, стоит заранее подумать и собрать аптечку на дачу. Ее нужно привезти с собой из города и правильно хранить на даче, чтобы она в случае необходимости, помогла в решении проблем со здоровьем, а не создавала новые.

Не нужно скупать половину ближайшей аптеки и вести огромную коробку с огромным списком лекарств на дачу «на всякий случай». Препараты имеют срок годности и требуют специальных условий хранения, которые в дачной жизни не всегда выполнимы. «Доктор Питер» попросил помочь в сборе аптечки Лидию Голубенко, врача-терапевта, заведующую методическим кабинетом поликлиники.