В трудные времена семьям с детьми приходится особенно тяжело — малышей, как минимум, довольно трудно кормить одними макаронами. О том, какие запасы можно сделать для того, чтобы кормить семью максимально сбалансированно, а также о том, что стоит положить в аптечку, рассказала педиатр Ольга Гофман.
- В кризисные времена всегда нужно готовить запасы продуктов длительного хранения, содержащие нутриенты, необходимые для здоровья. Наш рацион состоит из углеводов, белков и жиров, все эти составляющие должны оставаться в балансе, — отмечает специалист.
Углеводы
По словам педиатра, богатые углеводами продукты должны составлять половину рациона. Для этого подойдут крупы:
Гречка и зеленая гречка;
Пшено;
Рис;
Киноа.
Кроме того, можно запастись хлебцами: рисовыми, гречневыми, рисово-кукурузными и ржаными.
Белок
Белок должен составлять около трети всего рациона ребенка и 15-20 процентов рациона взрослого. Если у кого-то есть проблемы с усвоением молочного белка, можно запастись протеином или коллагеном. Состав протеиновых батончиков далек от идеала, но за неимением лучшего сгодятся и они.
При дефиците мяса в рационе детям нужно будет давать как минимум по 1 мерной ложке (примерно 26 граммов) протеина, взрослым — по 2. Приобрести протеин можно в магазинах спортивного питания.
Жиры
15-20 процентов рациона должно приходиться на жиры. Для этого подойдет масло ГХИ — оно долго хранится и не окисляется, можно запастись впрок. Из более экзотических вариантов — утиный или гусиный жир в банках и кокосовое масло.
Как выбирать консервы
Один из самых доступных и очевидных вариантов обеспечить запас сытной еды долгого хранения — накупить консервов. Однако тут нужно выбирать предельно внимательно: такие заготовки могут стать причиной ботулизма — заболевания, поражающего центральную нервную систему. Если вовремя не обратиться за помощью, человек, съевший испорченные консервы, может умереть.
При выборе консервов нужно внимательно проверить, не вздулась ли упаковка.
- Можно взять в стекле, но я бы не надеялась на них при проблемном кишечнике, повышенном гистамине, рефлюксе, — поясняет врач.
Лучше всего заготовить самостоятельно консервы дома. А еще можно запастись различными соленьями и вареньем.
Базовая аптечка
Еще имеет смысл запастись самыми необходимыми препаратами. Впрочем, хорошая базовая аптечка под рукой вообще никогда не повредит, так что в любом случае стоит проверить, есть ли у вас дома следующие препараты:
Макмирор — поможет при лямблиозе и вздутии живота;
Энтерол — при грибковом разрастании;
Бактистатин — при бактериальной инфекции кишечника;
Пробиотики;
Инулин — против запоров;
Системные ферменты.
Другие специалисты в базовую аптечку советуют также положить:
Антибиотики — на случай осложнений ОРВИ;
Сосудосуживающе капли;
Витаминный комплекс;
Лекарства от изжоги;
Дезинфицирующие средства;
Лейкопластырь и бинты;
Клей БФ-6;
Термометр;
Йод;
Активированный уголь;
Перекись водорода;
Гель от растяжений и ушибов;
Спазмолитики.
Кстати
Для того чтобы запасы лекарств смогли прослужить как можно дольше, медикаменты нужно хранить правильно. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.