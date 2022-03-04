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В трудные времена семьям с детьми приходится особенно тяжело — малышей, как минимум, довольно трудно кормить одними макаронами. О том, какие запасы можно сделать для того, чтобы кормить семью максимально сбалансированно, а также о том, что стоит положить в аптечку, рассказала педиатр Ольга Гофман.

Ольга Гофман
Медицина

Врач-педиатр, невролог

www.instagram.com/neurokids_gofman/

- В кризисные времена всегда нужно готовить запасы продуктов длительного хранения, содержащие нутриенты, необходимые для здоровья. Наш рацион состоит из углеводов, белков и жиров, все эти составляющие должны оставаться в балансе, — отмечает специалист.

Углеводы

По словам педиатра, богатые углеводами продукты должны составлять половину рациона. Для этого подойдут крупы:

  • Гречка и зеленая гречка;

  • Пшено;

  • Рис;

  • Киноа.

Кроме того, можно запастись хлебцами: рисовыми, гречневыми, рисово-кукурузными и ржаными.

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Белок

Белок должен составлять около трети всего рациона ребенка и 15-20 процентов рациона взрослого. Если у кого-то есть проблемы с усвоением молочного белка, можно запастись протеином или коллагеном. Состав протеиновых батончиков далек от идеала, но за неимением лучшего сгодятся и они.

При дефиците мяса в рационе детям нужно будет давать как минимум по 1 мерной ложке (примерно 26 граммов) протеина, взрослым — по 2. Приобрести протеин можно в магазинах спортивного питания.

Жиры

15-20 процентов рациона должно приходиться на жиры. Для этого подойдет масло ГХИ — оно долго хранится и не окисляется, можно запастись впрок. Из более экзотических вариантов — утиный или гусиный жир в банках и кокосовое масло.

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Как выбирать консервы

Один из самых доступных и очевидных вариантов обеспечить запас сытной еды долгого хранения — накупить консервов. Однако тут нужно выбирать предельно внимательно: такие заготовки могут стать причиной ботулизма — заболевания, поражающего центральную нервную систему. Если вовремя не обратиться за помощью, человек, съевший испорченные консервы, может умереть.

При выборе консервов нужно внимательно проверить, не вздулась ли упаковка.

- Можно взять в стекле, но я бы не надеялась на них при проблемном кишечнике, повышенном гистамине, рефлюксе, — поясняет врач.

Лучше всего заготовить самостоятельно консервы дома. А еще можно запастись различными соленьями и вареньем.

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Базовая аптечка

Еще имеет смысл запастись самыми необходимыми препаратами. Впрочем, хорошая базовая аптечка под рукой вообще никогда не повредит, так что в любом случае стоит проверить, есть ли у вас дома следующие препараты:

  • Макмирор — поможет при лямблиозе и вздутии живота;

  • Энтерол — при грибковом разрастании;

  • Бактистатин — при бактериальной инфекции кишечника;

  • Пробиотики;

  • Инулин — против запоров;

  • Системные ферменты.

Другие специалисты в базовую аптечку советуют также положить:

  • Антибиотики — на случай осложнений ОРВИ;

  • Парацетамол;

  • Сосудосуживающе капли;

  • Витаминный комплекс;

  • Лекарства от изжоги;

  • Дезинфицирующие средства;

  • Лейкопластырь и бинты;

  • Клей БФ-6;

  • Термометр;

  • Йод;

  • Активированный уголь;

  • Перекись водорода;

  • Гель от растяжений и ушибов;

  • Спазмолитики.

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Кстати

Для того чтобы запасы лекарств смогли прослужить как можно дольше, медикаменты нужно хранить правильно. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова