Белок

Белок должен составлять около трети всего рациона ребенка и 15-20 процентов рациона взрослого. Если у кого-то есть проблемы с усвоением молочного белка, можно запастись протеином или коллагеном. Состав протеиновых батончиков далек от идеала, но за неимением лучшего сгодятся и они.

При дефиците мяса в рационе детям нужно будет давать как минимум по 1 мерной ложке (примерно 26 граммов) протеина, взрослым — по 2. Приобрести протеин можно в магазинах спортивного питания.

Жиры

15-20 процентов рациона должно приходиться на жиры. Для этого подойдет масло ГХИ — оно долго хранится и не окисляется, можно запастись впрок. Из более экзотических вариантов — утиный или гусиный жир в банках и кокосовое масло.