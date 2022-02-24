«Шипучий» парацетамол, который продается в аптеках наряду с обычными таблетками, может усилить риски сердечного приступа и инсульта. В этом препарате — именно в водорастворимой форме — содержится очень большая концентрация соли. Она используется в некоторых растворимых медицинских препаратах, потому что стимулирует процесс «распада» таблетки в воде.
- Некоторые болеутоляющие средства, которые надо растворять в воде, превышают рекомендуемый дневной лимит соли для пациентов, — говорится в исследовании ученых Имперского колледжа в Лондоне, пишет
Международная группа исследователей, в которую входили ученые из университетов Китая, наблюдала за 300 тысячами пациентов в возрасте от 60 до 90 лет в период с 2000 по 2017 год после перенесенных операций. Они выяснили, что у гипертоников риск сердечного приступа, инсульта или развития сердечной недостаточности увеличился почти на 25% в течение года после приема парацетамола в растворимых таблетках.
На 19% выше риск получить проблемы с сердцем был и у тех пациентов, кто принимал растворимый парацетамол, но не страдал от повышенного давления.
Риск смерти в течение периода наблюдения также был выше у тех, кто принимал «пересоленный» парацетамол.
- Болеутоляющий эффект парацетамола — как в «шипучем» виде, так и в таблетках — абсолютно одинаковый. Поэтому стоит принимать парацетамол, не содержащий натрия, чтобы свести к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, — заявил один из авторов исследования профессор Чао Цзэн из Университета в Чанше. — Люди должны обращать внимание не только на то, сколько соли они употребляют с пищей, но и не упускать из виду скрытое потребление соли из лекарств в их шкафчике.
- Популярность шипучих лекарств очень высока, — говорит профессор Брюс Нил из Имперского колледжа Лондона, не участвовавшего в исследовании. — Так что полученные доказательства того, что огромные дозы натрия, которые могут случайно употребить люди, сами об этом не подозревая, говорят о том, что надо быть осторожными и аккуратными при приеме таких препаратов.
По опросам, до 94% потребителей шипучих лекарств занимаются самолечением, используя препараты, отпускаемые без рецепта.
Ученые обращают внимание, что на лекарствах с высоким содержанием соли, надо делать обязательную предупреждающую маркировку, а врачам — говорить пациентам о скрытой соли в препаратах и опасности шипучих лекарств.
Ранее сообщалось, что длительный прием парацетамола в качестве обезболивающего средства может увеличивать риск развития заболеваний сердца и инсульта у гипертоников. Парацетамол повышает давление и увеличивает риск инсульта на 20 процентов.
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