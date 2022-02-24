Международная группа исследователей, в которую входили ученые из университетов Китая, наблюдала за 300 тысячами пациентов в возрасте от 60 до 90 лет в период с 2000 по 2017 год после перенесенных операций. Они выяснили, что у гипертоников риск сердечного приступа, инсульта или развития сердечной недостаточности увеличился почти на 25% в течение года после приема парацетамола в растворимых таблетках.

На 19% выше риск получить проблемы с сердцем был и у тех пациентов, кто принимал растворимый парацетамол, но не страдал от повышенного давления.

Риск смерти в течение периода наблюдения также был выше у тех, кто принимал «пересоленный» парацетамол.