Кардиолог Гаглошвили рассказал, какие физические нагрузки защитят от тромбоза

Несколько лет назад европейские ученые проводили масштабное исследование, в котором приняли участие двадцать тысяч жителей Норвегии разного возраста. За ними эксперты наблюдали в течение 20 лет. Они оценивали их образ жизни, привычки, отношение к спорту. После этого ученые пришли к выводу: умеренная физическая активность — пешие прогулки, езда на велосипеде — минимум 4 часа в неделю снижает риск появления любой формы фибрилляции предсердий на 19%.

«Необходимо отдать предпочтение малоинтенсивным и умеренным нагрузкам. Это ежедневные пешие прогулки, йога, пилатес, плавание на умеренной скорости, велотренажер или эллипс в умеренном темпе », — поясняет эксперт.

При этом кардиолог поясняет, что при очень высоких и интенсивных физических нагрузках, наоборот, возрастает риск появления стойкой формы фибрилляции предсердий. Помните: поддержание здоровья сердца и сосудов — это про регулярность, а не про интенсивность, заключил врач.

Поэтому если вы серьезно занимаетесь спортом или же просто любите чересчур активный образ жизни, то не забывайте про регулярные осмотры у специалистов, в том числе и у кардиологов.