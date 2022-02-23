Кардиолог Гаглошвили рассказал, какие физические нагрузки защитят от тромбоза

Из-за пандемии коронавируса о таком страшном диагнозе, как тромбоз, теперь знают все. Инфекция провоцирует различные осложнения, но тромбоз — самое пугающее. Некоторым пациентам врачи вынуждены ампутировать ногу или руку, чтобы сохранить жизнь. Чем раньше вы заподозрите у себя образовавшийся сгусток крови и обратитесь за медицинской помощью, тем больше шансов избежать опасных последствий.
Также существует множество сердечно-сосудистых патологий, которые чреваты различными осложнениями, в том числе и образованием тромбов. При фибрилляции предсердий или так называемой мерцательной аритмии — достаточно распространенном сегодня сердечном недуге — этот риск тоже возрастает, говорит кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Тамаз Гаглошвили.
Кардиология
Врач-кардиолог
«Иногда мы даже не догадываемся, что наше сердце работает неправильно. Бывает, что такие сбои не опасны, но бывает и так, что это приводит к угрожающим состояниям — инсульту или инфаркту. Такое случается, например, при фибрилляции предсердий или так называемой мерцательной аритмии. Это состояние провоцирует образование тромбов, которые как раз и могут привести к смертельным болезням», —
Несколько лет назад европейские ученые проводили масштабное исследование, в котором приняли участие двадцать тысяч жителей Норвегии разного возраста. За ними эксперты наблюдали в течение 20 лет. Они оценивали их образ жизни, привычки, отношение к спорту. После этого ученые пришли к выводу: умеренная физическая активность — пешие прогулки, езда на велосипеде — минимум 4 часа в неделю снижает риск появления любой формы фибрилляции предсердий на 19%.
«Необходимо отдать предпочтение малоинтенсивным и умеренным нагрузкам. Это ежедневные пешие прогулки, йога, пилатес, плавание на умеренной скорости, велотренажер или эллипс в умеренном темпе», — поясняет эксперт.
При этом кардиолог поясняет, что при очень высоких и интенсивных физических нагрузках, наоборот, возрастает риск появления стойкой формы фибрилляции предсердий. Помните: поддержание здоровья сердца и сосудов — это про регулярность, а не про интенсивность, заключил врач.
Поэтому если вы серьезно занимаетесь спортом или же просто любите чересчур активный образ жизни, то не забывайте про регулярные осмотры у специалистов, в том числе и у кардиологов.
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