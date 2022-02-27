Чашечка горячего кофе может стать отличным началом дня. Впрочем, как рассказывают специалисты, этот напиток может не только дать заряд энергии и бодрости, но и помочь в борьбе с лишними килограммами. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил.

Пейте кофе без сливок

Если вы любитель черного кофе без добавления жирных сливок — вам крупно повезло. Именно такой способ употребления кофе — самый здоровый и безвредный для фигуры.

Как рассказывает диетолог Лорен Манакер, сам по себе черный кофе без добавок почти не имеет питательной ценности и при этом полон полезных антиоксидантов. Кроме того, кофеин помогает похудеть. Добавление сливок и сахара делает кофе довольно калорийным напитком. Так что тем, кто хочет похудеть, лучше пить кофе без всяких топингов.

Добавьте в кофе корицу

А вот корицу добавить в чашечку кофе можно — и даже нужно. По словам Манакер, корица не только добавит вкуса напитку, не повысив калорийность, но и принесет пользу здоровью. Специя обладает противовоспалительными свойствами, защищает от рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Кроме того, корица снижает уровень сахара в крови.