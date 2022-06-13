В норме сон длится циклами — в каждом из них по несколько стадий (NREM-сон и REM-сон), которые заканчиваются так называемым подбуживанием. То есть человек просыпается на несколько секунд, а потом снова засыпает — начинается новый цикл. Частые пробуждения среди ночи, которые мешают человеку нормально высыпаться, зачастую связаны с формированием условного рефлекса.

- Любой здоровый человек каждые 1,5-2 часа после полного цикла сна просыпается буквально на несколько секунд — так, что это доходит до его сознания. Он открывает глаза, ворочается, меняет позу, закрывает глаза, засыпает и забывает об этом. А так как за ночь бывает по 3-5 циклов, любой человек просыпается по 3-5 раз за ночь. Но для него это незначимые пробуждения — он о них не помнит.