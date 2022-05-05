Когда пробуждения — повод пойти к психологу

По словам сомнолога Романа Бузунова, в более чем половине случаев ночные пробуждения — симптом депрессивного состояния. Причем особенно важен тот факт, что этот признак часто появляется одним из первых: человек вроде бы в порядке, депрессии как таковой еще нет, но его организм уже бьет тревогу.

Дело в том, поясняет специалист, что сначала у человека появляется тревога и стрессы, которые как раз мешают заснуть. Потом, если ситуация не становится лучше, присоединяется депрессивный компонент, который как раз дает о себе знать через ранние пробуждения.

У человека спустя 3-4 часа после засыпания включается мозг и начинается сложный мыслительный процесс, который не остановить. А под утро и спать захотелось, но уже пора вставать, — описывает это состояние Бузунов.

Поэтому если вы стали замечать у себя такие проблемы, обратите внимание, нет ли у вас других симптомов депрессивного состояния. Это, например: