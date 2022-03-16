Время от времени все мы можем испытывать проблемы со сном. То слишком много кофе выпил за день, то волнения (приятные или не очень) заставляют считать овец и ворочаться в постели. Ничего опасного в этом нет.
Но как определить, когда бессонница перешла в хроническую стадию и с ней уже нельзя справиться без помощи врачей? Об этом рассказала психотерапевт Наталья Зайцева.
По словам специалиста, врачи различают два основных типа бессонницы.
Острая бессонница
Ее же называют кратковременной, или адаптационной. Это как раз то, с чем сталкиваются так или иначе почти все люди. Такая бессонница продолжается от нескольких недель до 3 месяцев. Как правило, ее симптомы возникают в ответ на психологический или физический стресс.
Причем как правило проблемы со сном в этом случае проходят после того, как исчезает причина для стресса — или после того, как организм к нему успешно приспосабливается.
Поэтому с такой бессонницей легко справиться своими силами. Лучше всего направить силы на решение проблемы или на адаптацию к сложившимся условиям.
Тяжелая бессонница
У некоторых людей бессонница развивается на фоне запредельного стресса. Например, с такой проблемой сталкиваются те, кто пережил войну, оказался в эпицентре стихийного бедствия или катастрофы, пострадал от жестокого обращения, сексуального насилия, попал в аварию или переживает утрату близкого.
Симптомы тяжелой бессонницы:
Вы плохо себя чувствуете в течение всего дня, не можете нормально учиться и работать;
Вы страдаете от сильных головных болей;
У вас скачет давление;
Ваш сон становится беспокойным.
Кстати, стоит отметить, что есть люди, у которых острая бессонница может со временем превратиться в хроническую.
Как отличить тяжелую бессонницу от острой
Как отметила Зайцева, о хронической бессоннице можно говорить в случае, если проблемы со сном продолжаются дольше 3-х месяцев. Порой такая бессонница может мучить годами.
При этом хроническая бессонница вовсе необязательно проявляется каждую ночь — человек может испытывать трудности с засыпанием, просыпаться слишком рано через день.
Кроме того, хроническая бессонница может быть оторвана от стрессового события, которое изначально спровоцировало проблемы. То есть изначально сон мог вас покинуть на фоне стресса, но вот стресс уже прошел — а нормально спать все еще не получается.
Главная особенность хронической бессонницы — ее практически нельзя вылечить своими силами, сама по себе она не проходит. Ее лечат у психотерапевта или сомнолога — иногда с применением медикаментов.
Кстати
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