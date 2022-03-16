По словам специалиста, врачи различают два основных типа бессонницы.

Острая бессонница

Ее же называют кратковременной, или адаптационной. Это как раз то, с чем сталкиваются так или иначе почти все люди. Такая бессонница продолжается от нескольких недель до 3 месяцев. Как правило, ее симптомы возникают в ответ на психологический или физический стресс.

Причем как правило проблемы со сном в этом случае проходят после того, как исчезает причина для стресса — или после того, как организм к нему успешно приспосабливается.

Поэтому с такой бессонницей легко справиться своими силами. Лучше всего направить силы на решение проблемы или на адаптацию к сложившимся условиям.