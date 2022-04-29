20 болезней и психических расстройств, ранним симптомом которых может быть бессонница

Главное — число бессонных ночей

«Бессонница или инсомния — наиболее часто встречающееся нарушение сна. Человеку трудно заснуть, появляется ощущение неполноценного отдыха после пробуждения, сонливость в дневные часы, раздражительность, у него портится настроение», — говорит врач.

Большинство людей страдают от эпизодической бессонницы, которая возникает из-за переживаний, перемен в жизни, смены часовых поясов, внезапного нарушения ритма сна и бодрствования. Такая форма инсомнии — всего лишь часть повседневной жизни, она не требует лечения. Продолжительность эпизодической бессонницы составляет не больше недели.

А вот если нарушения сна сохраняются от 1 до 3 недель, то у человека уже диагностируют кратковременную бессонницу, которая часто возникает при нарушении адаптации. Ее провоцируют продолжительные стрессовые ситуации: безработица, перемена места жительства, постоянные конфликты с близкими людьми. При этом засыпать становится все сложнее, а последствия от бессонных ночей существенно сказываются на привычном образе жизни.

«У человека происходит общая активация нервной системы, затрудняющая вечернее засыпание. Нарушение сна длительностью более месяца — это уже проявление хронической бессонницы. Формируются психофизиологически нарушения, связанные с „боязнью сна“. В вечернее время пациент испытывает тревогу, пытается „заставить себя уснуть“, что еще больше усугубляет инсомнию», — пояснила невролог.