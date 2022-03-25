Ведет к деградации: психиатр назвал валокордин разрушителем интеллекта

Из-за стрессов, слишком напряженного рабочего дня, конфликтов с родными и друзьями мы часто не можем заснуть. Бывает, что чувствуешь сильную усталость, организм уже хочет «отключиться», но мозг не позволяет ему этого сделать. В голове крутятся диалоги, сцены из прошлого, появляются назойливые мысли. В таком случае некоторые прибегают к снотворному или успокоительному. Одно из самых популярных — это валокордин. Если открыть фармакологическое описание препарата, то будет сказано: седативное, снотворное. Применение: симптоматическое лечение периодически возникающих нарушений сна (затруднение засыпания и ночные пробуждения) у пациентов старше 18 лет.

Однако капать себе валокордин на сахарок предпочитают все же люди в возрасте. У некоторых это уже вошло в привычку. Не могу уснуть? Переживаю? Накапаю себе лекарства в воду, быстро все пройдет. Однако последствия такого «увлечения» могут довести до беды, говорит психиатр Александр Мещеряков.