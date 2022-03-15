«Выпей глицинчика, отпустит!» Такой совет часто можно услышать от друзей и близких, которые замечают, что вы беспокоитесь без меры, нервничаете и тратите слишком много усилий для поддержания эмоционального равновесия.
За глицином давно закрепилась репутация препарата, который стоит принимать при стрессе. Подробнее о глицине, его пользе и вреде, рассказала эксперт Академии врачей.
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro
- Глицин входит в группу простейших аминокислот, содержащихся в белках. Считается самой маленькой аминокислотой, — объясняет «Доктору Питеру» клинический генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес. — Глицин имеет сладковатый привкус, да и название этой аминокислоты переводится с древнегреческого, как «сладкий». Глицин также является нейромедиатором. Рецепторы к нему есть во многих участках головного и спинного мозга, они затормаживают выделение нейромедиаторов, которые передают возбуждающие импульсы в ЦНС. На уровне спинного мозга за счет тормозной функции глицин обеспечивает нормальную двигательную активность и вовлечен в процесс восприятия боли.
Сложно переоценить роль глицина в работе всех органов и систем. С помощью этой аминокислоты организм может эффективно использовать кислород при его дефиците. Глицин помогает клеткам нормально функционировать в условиях гипоксии.
Действие глицина
Активизирует процессы защитного торможения при стрессах. При этом стимулируется клеточное дыхание, а нейроны начинают работать лучше.
Глицин необходим организму для синтеза антиоксиданта глутатиона, который не только защищает клетку от токсичных свободных радикалов, но и в целом определяет окислительно-восстановительные характеристики внутриклеточной среды. Он незаменим при повышенном риске повреждения клеток недоокислёнными соединениями и свободными радикалами.
Повышает чувствительность клеток к инсулину.
Активизирует синтез гамма-аминомасляной кислоты, которая выступает главным нейромедиатором в процессах торможения ЦНС.
Расслабляет мышцы, снижая вероятность возникновения судорог.
- Также глицин участвует в регуляции обмена веществ, уменьшает нервное напряжение и раздражительность, повышает умственную работоспособность, улучшает настроение, а также облегчает процесс засыпания, — поясняет врач. — Прием глицина назначают в составе комплексной терапии при травмах головного мозга, инсультах. Он способен снижать потребность тканей головного мозга в кислороде, за счет чего улучшаются когнитивные способности и память.
Эта аминокислота участвует в синтезе многих соединений: креатинина; липидов; пептидов; гема; коферментов NAD, FAD; конъюгированных желчных кислот.
Суточная потребность организма в глицине составляет 3 грамма.
- Глицин является заменимой кислотой, она постоянно синтезируется организмом с использованием другой аминокислоты — серина, — рассказывает генетик. — Этого количества достаточно для здорового человека.
Потребность в глицине возрастает при повышенных физических нагрузках, стрессе, усталости, после перенесенных болезней, нервном напряжении, после травм.
Продукты, богатые глицином
Растительные источники: капуста, шпинат, бобовые, кедровые и грецкие орехи, фисташки.
Животные источники: костный бульон, сыр, яйца, молочные продукты.
Опасность передозировки препаратами глицина
- Глицин считается безвредным. Однако передозировка может привести к негативным последствиям у определенных пациентов, — считает Светлана Перес. — При поломке врожденной полиморфизма GAD1/2 будет очень сильное гипервозбуждение, отсутствие возможности уснуть, нарушения психического состояния, чувствительность к высокогистаминным продуктам, избыточному животному белку — плохая переносимость, головная боль. Узнать о том, есть ли у вас такая поломка, можно с помощью генетического тестирования. Поломка также может передаваться по наследству.
У людей без этой поломки при избыточном употреблении глицина может возникнуть излишний седативный эффект
аллергический отек,
высыпания на коже,
нарушения координации,
сонливость, слабость,
рвота и жидкий стул,
пониженное давление,
нарушения сердечного ритма.
Возможен даже анафилактический шок — напоминает приступ астмы.
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Успокоительные чаи часто содержат травы, которые противопоказаны гипертоникам, беременным, кормящим и малышам раннего возраста. Поэтому всегда перед употреблением препаратов надо посоветоваться с врачом.
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