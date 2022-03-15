«Выпей глицинчика, отпустит!» Такой совет часто можно услышать от друзей и близких, которые замечают, что вы беспокоитесь без меры, нервничаете и тратите слишком много усилий для поддержания эмоционального равновесия.

За глицином давно закрепилась репутация препарата, который стоит принимать при стрессе. Подробнее о глицине, его пользе и вреде, рассказала эксперт Академии врачей.