Из-за сильного стресса человеку бывает очень трудно расслабиться и заснуть. Совсем перестать нервничать не получится. А вот сделать несколько простых манипуляций, которые помогут засыпать быстрее, возможно.

Сомнолог Елена Царева советует всем, кто страдает от бессонницы, попробовать дыхательные практики. Особенно хорошо такой способ работает при повышенной тревожности.

Есть еще один прием: нужно лечь, закрыть глаза и попытаться взглядом провести от глаза по своду черепа к затылку. Человеку, у которого есть хоть немного сонливости, такая манипуляция поможет погрузится в глубокий снов. Можно также использовать метод сканирования тела, когда мысленно человек проходит сверху вниз по каждой части тела и поочередно расслабляет все мышцы.