Из-за сильного стресса человеку бывает очень трудно расслабиться и заснуть. Совсем перестать нервничать не получится. А вот сделать несколько простых манипуляций, которые помогут засыпать быстрее, возможно.
Сомнолог Елена Царева советует всем, кто страдает от бессонницы, попробовать дыхательные практики. Особенно хорошо такой способ работает при повышенной тревожности.
Есть еще один прием: нужно лечь, закрыть глаза и попытаться взглядом провести от глаза по своду черепа к затылку. Человеку, у которого есть хоть немного сонливости, такая манипуляция поможет погрузится в глубокий снов. Можно также использовать метод сканирования тела, когда мысленно человек проходит сверху вниз по каждой части тела и поочередно расслабляет все мышцы.
Наконец, если уснуть вам мешают мысли, попробуйте проводить ревизию. Просто выпишите все, что беспокоит, на лист бумаги. Это избавит от необходимости их повторять и поможет найти решение проблем, отметила Царева в эфире радиостанции
Почему не получается заснуть
Порой проблемы со сном появляются не на нервной почве, а по другим причинам. Например, если на ужин вы съели слишком много углеводов — возможно, уснуть получится не сразу. Поэтому вечером лучше налегать на овощи, фрукты и йогурт без сахара.
Еще сон прогоняет смартфон: старайтесь не использовать гаджеты за два часа до сна. Телевизор перед сном, кстати, тоже лучше не смотреть.
Кроме того, не стоит планировать на вечер тренировку в фитнес-зале: спорт перед сном тоже может спровоцировать бессонницу. Впрочем, лучше поздние занятия, чем вообще без них.
А еще проблемы со сном могут появиться у тех, кто пьет слишком много кофе и других напитков с кофеином в составе.
Кстати
Порой даже самые родные и близкие люди имеют совсем разные точки зрения на те или иные события. Психологи напоминают: не стоит доводить ситуацию до скандала и спорить с теми, кого точно не выйдет переубедить. Однако защищать свои личные границы все-таки нужно. О том, как делать это грамотно, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Бессоница может быть настолько сильной, что справится с ней без помощи врача уже не получится. О том, как распознать хроническую бессонницу, читай ЗДЕСЬ.