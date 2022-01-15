Засыпаем быстрее, спим дольше

Исследовательская группа из Сеульского национального университета изучила, как влияет ношение носков на качество сна. Они задействовали 6 мужчин, каждый из которых участвовал в двух экспериментах — засыпал в носках и без них. С помощью такого метода как запястная актиграфия исследователи измерили разные показатели качества сна участников, включая скорость засыпания и количество пробуждений. Также учитывались частота сердечных сокращений и температура кожи.

Все измерения проводились в течение 7 часов, пока мужчины спали в комнате, где температура воздуха поддерживалась на уровне 23 градусов. В итоге оказалось, что надевать носки перед сном лучше для качества сна, чем ложиться без них.

Те, кто надевал перед сном носки

Засыпали на 7,5 минуты быстрее, чем без носков

В целом спали дольше на 32 минуты

Ночью просыпались в 7,5 раза реже

Эффективность их сна была на 7,6% выше

«Наши результаты предполагают, что качество сна можно улучшить, если воздействовать на температуру ног», — добавили исследователи, отметив, что надо только избегать тугих и тесных носков.