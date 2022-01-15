Суточные биоритмы каждого человека влияют на колебания температуры тела в течение дня и ночи. Если вы испытываете трудности с засыпанием, возможно, дело в небольшом отклонении показателей от вечерней нормы. По данным организации Sleep Foundation, обычно сну предшествует легкое понижение температуры тела. В таком случае создать идеальные условия для более быстрого засыпания могут помочь обычные носки,
Как носки помогают лучше засыпать
Оказывается, ношение носков стимулируют расширение сосудов на ступнях (вазодилатацию дистальных сосудов), из-за чего к ногам приливает больше крови. По мере того, как больше кровь «уходит» вниз, внутренняя температура тела начинает понижаться.
Засыпаем быстрее, спим дольше
Исследовательская группа из Сеульского национального университета изучила, как влияет ношение носков на качество сна. Они задействовали 6 мужчин, каждый из которых участвовал в двух экспериментах — засыпал в носках и без них. С помощью такого метода как запястная актиграфия исследователи измерили разные показатели качества сна участников, включая скорость засыпания и количество пробуждений. Также учитывались частота сердечных сокращений и температура кожи.
Все измерения проводились в течение 7 часов, пока мужчины спали в комнате, где температура воздуха поддерживалась на уровне 23 градусов. В итоге оказалось, что надевать носки перед сном лучше для качества сна, чем ложиться без них.
Те, кто надевал перед сном носки
Засыпали на 7,5 минуты быстрее, чем без носков
В целом спали дольше на 32 минуты
Ночью просыпались в 7,5 раза реже
Эффективность их сна была на 7,6% выше
«Наши результаты предполагают, что качество сна можно улучшить, если воздействовать на температуру ног», — добавили исследователи, отметив, что надо только избегать тугих и тесных носков.
В то же время в Sleep Foundation предупредили, что пожилые люди могут не ощутить таких же плюсов для сна, если будут надевать носки. По словам авторов работы, возраст может играть важную роль в том, как согревание ног повлияет на сон. Также не рекомендуется надевать носки во время сна людям, страдающим от проблем с кровообращением и отеков ног.
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