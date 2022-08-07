Часто в развивающихся отношениях так бывает: чувствуешь, что чего-то не хватает, что-то идет не так, где-то некомфортно. Но отмахиваешься от внутреннего голоса: надо присмотреться, притереться, может где-то повлиять и будет все хорошо.
Известный психолог Марк Бартон предупреждает: хорошо не будет. И предостерегает женщин в таком случае переходить на новую, более интимную степень отношений. Проще говоря, ложиться с таким кавалером в постель.
«Не пытайтесь „попробовать, вдруг получится“: не получится, — говорит Бартон. — Не теряйте зря время, а особенно — свою женскую энергетику и привлекательность!»
В своем телеграм-канале эксперт
Алкоголик
С такими товарищами в принципе не стоит заводить отношения, но женщины почему-то упорно это делают. Их не смущает, что такой мужчина не представляет себе важного события без «отметить» и может снять стресс только алкоголем. Может быть, думают, что с ними он станет другим, но психолог говорит — не станет.
Каждый раз, когда вы оказываетесь в постели с алкоголиком, вы сообщаете ему: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Бухай дальше!», — говорит Марк Бартон.
Домашний лев и уличный мышонок
Это не два разных человека, а один в двух обличиях.
«С вами он герой: может стучать кулаком, кричать, бить посуду, — говорит психолог. — Но выходит на улицу и становится тише воды, ниже травы. Ведет себя тихо и прилично».
«Великий ум»
Он же «диванный эксперт» — любитель порассуждать о вечном, не делая ничего для собственного развития. Не надо считать его непризнанным гением или будущим спасителем мира. Он просто бесцельный болтун.
«Такой мужчина утверждается в своей мужественности исключительно через сексуальную близость, — поясняет Бартон. — Зачем вам самоутверждать безответственного человека?»
Мужчина-«флюгер»
Неважно, сколько ему лет, у него всегда ветер в голове. У него миллион прожектов, которые никогда не осуществятся. Более того, он очень ведомый: на работе слушает, что говорит начальство, по жизни — случаются обстоятельства, дома — определяет планы жена.
«Если на пути такого мужчины встретится другая волевая женщина, он забудет про вас и пойдет за ней», — предупреждает психолог.
Маменькин сыночек
Такие «мальчики» в любом возрасте привязаны к мамам, как малыши.
«Нельзя заниматься сексом с детьми, даже если им 20-30-40 лет. Вас накажет за такую связь не Уголовный кодекс, а ваша собственная жизнь», — откровенно пишет Бартон.