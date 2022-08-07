Часто в развивающихся отношениях так бывает: чувствуешь, что чего-то не хватает, что-то идет не так, где-то некомфортно. Но отмахиваешься от внутреннего голоса: надо присмотреться, притереться, может где-то повлиять и будет все хорошо.

Известный психолог Марк Бартон предупреждает: хорошо не будет. И предостерегает женщин в таком случае переходить на новую, более интимную степень отношений. Проще говоря, ложиться с таким кавалером в постель.

«Не пытайтесь „попробовать, вдруг получится“: не получится, — говорит Бартон. — Не теряйте зря время, а особенно — свою женскую энергетику и привлекательность!»