Между тем, мы боимся что-то менять в своей каторжной жизни. Опасаемся бросить опостылевшую работу, на которую приходится заставлять себя идти каждое утро, развестись или хотя бы разъехаться с надоевшим мужем.

- На самом деле, можно и нужно с этой каторги бежать, и как можно скорее, — рекомендует психолог. — Делать то, что вам не нравится и не хочется имеет смысл только в случае какой-то совсем критической ситуации. Во всех остальных случаях надо стараться всеми возможными способами этого избегать.

Эксперт предлагает поразмышлять, что произойдет, если вы откажитесь от того, что вам не нравится. Как изменится ваша жизнь?

Если не случится ничего реально плохого, переставайте делать это немедленно.

Если возможны негативные последствия, сделайте все, чтобы свести вред к минимуму, а после перестаньте это делать.

Например, если вы хотите отказаться от нелюбимой работы, определитесь, где бы вы хотели трудиться, подготовьте пути для отступления и вперед, к новой жизни. Если вы больше не можете общаться с каким-то определенным человеком — удалите его контакты в один момент.