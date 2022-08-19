Наступаем на горло собственной песне, заставляем себя делать то, что не нравится и бесконечно жалуемся, жалуемся. На то, что приходится ходить на нелюбимую работу и терпеть там надоевших коллег и злого начальника. На то, что домашние заботы отнимают много сил и уже невмоготу ими заниматься.
- Одной из основных причин психологических расстройств является то, что огромное количество людей из года в год, десятилетиями, а то и всю жизнь занимается тем, чем заниматься не хочет, — говорит психолог Денис Долгов.
И чтобы это понять, не надо никаких исследований или сбора статистики. В личных беседах, в социальных сетях существуют шутки: смешные и не очень, о том, как плохо на работе, и насколько все ждут пятницу. При этом на работе мы проводим больше времени, чем в общении с близкими и родными, иногда на нее уходит куда больше времени, чем на сон.
- Как же можно тратить жизнь на то, что вы так не любите или даже ненавидите? — удивлен психолог Долгов. — То же самое касается различного рода домашних обязанностей, семейной жизни и даже воспитания детей.
Эксперт подчеркивает, что воспитание детей у многих вызывает очень смешанные эмоции. А еще мы умудряемся жить с людьми, которые нас раздражают, или, как минимум, не нравятся. Общаться с друзьями, которые давно уже превратились в «друзей» — одни воспоминания остались.
- Между тем, в царской России одним из тяжких наказания за серьезные преступления были именно «каторжные работы», — говорит Денис Долгов. — За какие преступления сегодня наказывают сами себя люди? Хватит устраивать из своей жизни постоянную каторгу на работе и дома.
Между тем, мы боимся что-то менять в своей каторжной жизни. Опасаемся бросить опостылевшую работу, на которую приходится заставлять себя идти каждое утро, развестись или хотя бы разъехаться с надоевшим мужем.
- На самом деле, можно и нужно с этой каторги бежать, и как можно скорее, — рекомендует психолог. — Делать то, что вам не нравится и не хочется имеет смысл только в случае какой-то совсем критической ситуации. Во всех остальных случаях надо стараться всеми возможными способами этого избегать.
Эксперт предлагает поразмышлять, что произойдет, если вы откажитесь от того, что вам не нравится. Как изменится ваша жизнь?
Если не случится ничего реально плохого, переставайте делать это немедленно.
Если возможны негативные последствия, сделайте все, чтобы свести вред к минимуму, а после перестаньте это делать.
Например, если вы хотите отказаться от нелюбимой работы, определитесь, где бы вы хотели трудиться, подготовьте пути для отступления и вперед, к новой жизни. Если вы больше не можете общаться с каким-то определенным человеком — удалите его контакты в один момент.
- Вы не представляете, сколько раз мы проделывали это упражнение с пациентами, как они бывали удивлены, когда, перестав делать что-то, превращавшее их жизнь в ад, понимали, что ничего страшного не происходит. Наоборот, жизнь начинает играть новыми красками. Самая частая реакция в этом случае — «а что, так можно было?».
Что делать
Будьте честными с собой, прямо говорите себе, что не нравится работа, соседка и еженедельные гости по субботам;
Выбирайтесь из бесконечной гонки в хомячьем колесе, это не приведет ни к какой катастрофе;
Если вы считаете, что при отказе от нелюбимых дел и ненужных вам встреч пострадают родные и близки, лучше запишитесь на консультацию к эксперту, чтобы избавиться о бесконечного желания помочь кому-то.
- Надо понимать, что вселенная или, как минимум, ваша жизнь и жизнь близких не рухнет, — объяснил психолог Долгов.