Терапевт Носков объяснил, почему спать нужно только в полной темноте

Наши предки, в отличие от нас, меньше страдали от проблем со сном. У них в качестве источников света были лишь солнце, луна и звезды, тусклый свет свечей, костров и факелов, которые на ночь обязательно тушили. Это позволило им сформировать четкие циркадные ритмы, которые контролировали смену фаз бодрости, активности и отдыха, сна.

Но современному человеку сложно организовать себе полноценный сон. Посмотрите в окно: скорее всего в комнату падает свет от уличного фонаря или витрин магазинов, отражается свет фар от проезжающих авто. Добавьте к этому ночник, свет от телевизора, смартфона, других приборов, светящихся в темноте. Вот одна из причин того, что вы плохо спите. Иван Носков, врач-терапевт, рассказал «Доктору Питеру», почему современные люди должны хотя бы ы спальне добиться полной темноты.