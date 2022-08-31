Мало у кого хватает силы воли бодро вскакивать с постели после звонка будильника. Кто-то специально сразу ставит несколько сигналов, кто-то бесконечно жмет на кнопку повтора — ведь если поспать еще 10-15 минут, будешь чувствовать себя немного лучше. Или нет?
На самом деле, как выяснили ученые, такая безобидная на первый взгляд привычка повышает вероятность столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом.
К такому выводу пришли ученые из университета Нотр-Дам в Соединенных Штатах. Эксперты провели исследование, участие в котором приняли 450 человек. Выяснилось, что установка сразу нескольких будильников или так любимая многими функция повтора сигнала вредит здоровью. Все дело в том, что у любителей игнорировать первый сигнал будильника частота биения сердца стабильно выше по сравнению с теми, кто может покинуть кровать строго после пробуждения.
Руководитель исследования Стивен Мэттингли объяснил, с чем связан такой эффект. Дело в том, что сон между звонками будильника сопровождается чувством тревоги — ведь вам страшно в итоге все проспать. Как итог — такая привычка может довести до смертельно опасных недугов.
Кстати, ученые также выяснили, как много людей используют повтор будильника. 57% участников эксперимента признались, что грешат такой привычкой. Интересно, что женщины делали это на 12% чаще, чем мужчины, пишет издание
Почему нас так тянет обратно в кровать
Кстати, вас тянет поставить будильник на повтор далеко не только из-за проблем с силой воли. На самом деле вы делаете так из-за инерции сна: это состояние после пробуждения, когда человек ощущает слабость, сонливость. И именно поэтому он так стремится остаться под одеялом.
Однако с инерцией сна нужно бороться. Когда мы постоянно перескакиваем от полудремы до полноценного пробуждения, нормальный цикл сна завершить не получается. А это значит, что сон в перерывах между звонками будильника не даст вам никакой бодрости. Кроме того, инерция сна после такого пробуждения растянется надолго — и вы все утро будете чувствовать себя вялым и уставшим.
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