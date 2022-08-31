К такому выводу пришли ученые из университета Нотр-Дам в Соединенных Штатах. Эксперты провели исследование, участие в котором приняли 450 человек. Выяснилось, что установка сразу нескольких будильников или так любимая многими функция повтора сигнала вредит здоровью. Все дело в том, что у любителей игнорировать первый сигнал будильника частота биения сердца стабильно выше по сравнению с теми, кто может покинуть кровать строго после пробуждения.

Руководитель исследования Стивен Мэттингли объяснил, с чем связан такой эффект. Дело в том, что сон между звонками будильника сопровождается чувством тревоги — ведь вам страшно в итоге все проспать. Как итог — такая привычка может довести до смертельно опасных недугов.