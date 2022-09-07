Стала известна причина загадочной болезни, унесшей жизни 6 человек в Аргентине, об этом заявили в Министерстве здравоохранения аргентинской провинции Тукуман, где произошла вспышка заболевания. Оказывается, пневмония, которая развилась у заболевших, была вызвана бактерией Legionella.
Как сообщал «Доктор Питер», случаи заболевания были зарегистрированы в период с 18 по 25 августа — пациенты жаловались на лихорадку, боли в мышцах и желудке, затруднение дыхания. На их рентгеновских снимках определялась двустороння пневмония, которая напоминает ковидную. Всего заболели 22 человека, 6 умерли. Ученые и врачи долго выясняли, что случилось — но ни COVID-19, ни грипп А или В, ни даже хантавирус, не подтвердились.
Загадка раскрыта
Оказалось, всему виной — опасный микроб. Это выяснилось, когда респираторные пробы и биопсию заболевших изучили микробиологи и вирусологи. В нескольких пробах нашли бактерию Legionella, которая распространяется в системах водоснабжения и кондиционирования зданий.
Как
Что такое болезнь легионеров
Бактерия Legionella вызывает легионеллез или болезнь легионеров, которая по симптоматике похожа на грипп, но нередко приводит к бактериальной пневмонии.
Вспышки легионеллеза регулярно происходят в Европе, США — последняя была в Италии в 2018 году (когда мир еще не знал, что такое коронавирус), до этого — в Испании и США. Причем, заболевали и умирали гораздо больше человек, чем в этот раз в Аргентине, рассказал «Доктору Питеру» врач, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГУ.
Заместитель главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГУ
Случаи бывали и в Петербурге
- Болезнь легионеров распространена больше в странах с теплым климатом — там, где кондиционеры не выключаются практически круглый год. Но источником могут быть и домашние системы нагрева воды, — объясняет Сергей Мазуренко. — Болезнь легионеров излечима, если вовремя ее распознать.
По словам эксперта, например, в Петербурге тоже фиксировались единичные случаи заболевания. В группе риска пожилые люди с хроническими заболеваниями — раком, почечной недостаточностью, сниженным иммунитетом.
Симптомы болезни легионеров
Озноб, повышение температуры, кашель, одышка.
Рвота и диарея.
Головокружение, нарушение координации движений.
Мышечные боли.
Боль в груди.
Лучшая профилактика легионеллеза — регулярно чистить фильтры кондиционера — в том числе, автомобильного. Еще можно во время длительной поездки в машине открывать окна — это тоже поможет снизить риски.