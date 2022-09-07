бактерия причина болезнь Аргентина
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Стала известна причина загадочной болезни, унесшей жизни 6 человек в Аргентине, об этом заявили в Министерстве здравоохранения аргентинской провинции Тукуман, где произошла вспышка заболевания. Оказывается, пневмония, которая развилась у заболевших, была вызвана бактерией Legionella.

Как сообщал «Доктор Питер», случаи заболевания были зарегистрированы в период с 18 по 25 августа — пациенты жаловались на лихорадку, боли в мышцах и желудке, затруднение дыхания. На их рентгеновских снимках определялась двустороння пневмония, которая напоминает ковидную. Всего заболели 22 человека, 6 умерли. Ученые и врачи долго выясняли, что случилось — но ни COVID-19, ни грипп А или В, ни даже хантавирус, не подтвердились.

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Оказалось, всему виной — опасный микроб. Это выяснилось, когда респираторные пробы и биопсию заболевших изучили микробиологи и вирусологи. В нескольких пробах нашли бактерию Legionella, которая распространяется в системах водоснабжения и кондиционирования зданий.

Как подтвердила ВОЗ, причина вспышки, которая первоначально поставила нацию и мир в тупик, — бактерия Legionella spp, которая не передается от человека к человеку и успешно лечится антибиотиками.

Что такое болезнь легионеров

Бактерия Legionella вызывает легионеллез или болезнь легионеров, которая по симптоматике похожа на грипп, но нередко приводит к бактериальной пневмонии.

Вспышки легионеллеза регулярно происходят в Европе, США — последняя была в Италии в 2018 году (когда мир еще не знал, что такое коронавирус), до этого — в Испании и США. Причем, заболевали и умирали гораздо больше человек, чем в этот раз в Аргентине, рассказал «Доктору Питеру» врач, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГУ.

Сергей Мазуренко
Сергей Мазуренко
терапия

Заместитель главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГУ

Случаи бывали и в Петербурге

- Болезнь легионеров распространена больше в странах с теплым климатом — там, где кондиционеры не выключаются практически круглый год. Но источником могут быть и домашние системы нагрева воды, — объясняет Сергей Мазуренко. — Болезнь легионеров излечима, если вовремя ее распознать.

По словам эксперта, например, в Петербурге тоже фиксировались единичные случаи заболевания. В группе риска пожилые люди с хроническими заболеваниями — раком, почечной недостаточностью, сниженным иммунитетом.

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Симптомы болезни легионеров

  • Озноб, повышение температуры, кашель, одышка.

  • Рвота и диарея.

  • Головокружение, нарушение координации движений.

  • Мышечные боли.

  • Боль в груди.

Лучшая профилактика легионеллеза — регулярно чистить фильтры кондиционера — в том числе, автомобильного. Еще можно во время длительной поездки в машине открывать окна — это тоже поможет снизить риски.

Анна Майская