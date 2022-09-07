Стала известна причина загадочной болезни, унесшей жизни 6 человек в Аргентине, об этом заявили в Министерстве здравоохранения аргентинской провинции Тукуман, где произошла вспышка заболевания. Оказывается, пневмония, которая развилась у заболевших, была вызвана бактерией Legionella.

Как сообщал «Доктор Питер», случаи заболевания были зарегистрированы в период с 18 по 25 августа — пациенты жаловались на лихорадку, боли в мышцах и желудке, затруднение дыхания. На их рентгеновских снимках определялась двустороння пневмония, которая напоминает ковидную. Всего заболели 22 человека, 6 умерли. Ученые и врачи долго выясняли, что случилось — но ни COVID-19, ни грипп А или В, ни даже хантавирус, не подтвердились.