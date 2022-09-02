В Аргентине 9 человек заболели «загадочной» пневмонией. С начала этой недели трое уже погибли, еще шесть человек госпитализированы. По словам Луис Медина Руис, министра здравоохранения провинции Тукуман, у всех заболевших неизвестная респираторная инфекция привела к развитию двусторонней пневмонии, которая на рентгеновских снимках напоминает ковидную. Как
Также сообщается, что 8 из 9 заболевших работали медиками в одной и той же частной клинике. Среди погибших есть и 70-летняя пациентка этой же клиники, которую туда госпитализировали для операции.
По словам экспертов, новая вспышка говорит о коллективной уязвимости людей к инфекционным заболеваниям. Однако до сих пор неясно, что же стало причиной загадочной пневмонии.
Так, профессор Деви Шридхар, заведующая кафедрой глобального здравоохранения в Эдинбургском университете, отметила, что новости о неизвестном смертельном вирусе вызывают тревогу, но нужна дополнительная информация о способе его передачи и основной причине. В то же время профессор вирусологии Джонатан Болл из Ноттингемского университета предположил, что на самом деле это заболевание может быть не новой болезнью, а набором редких симптомов уже известной респираторной инфекции — просто вирус, вызвавший «загадочную» пневмонию, диагностические лаборатории не тестируют.
Типичные симптомы пневмонии
Эти симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых — в зависимости от типа возбудителя инфекции, возраста и общего состояния здоровья человека:
боль в груди при дыхании или кашле,
спутанность или изменение сознания,
кашель,
усталость,
лихорадка или, наоборот, низкая температура тела,
тошнота,
одышка.
Тем временем
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