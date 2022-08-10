По словам автора проекта о доказательной медицине и научном мышлении «Конспекты Юджина» Евгения Недильского, сезон гриппа 2022/2023 в России может начаться раньше и быть более тяжелым. К такому выводу эксперт пришел, оценив ситуацию в Австралии.
- Смотря на интенсивность вспышки в Южном полушарии, можно примерно предсказать, какой может быть вспышка в Северном полушарии. И здесь есть тревожный сигнал. Сейчас в Австралии наблюдается быстрый рост числа заражений гриппом А (H3N2), который обычно вызывает более серьезные вспышки. При этом сезон гриппа начался раньше обычного и достигает рекордно высоких показателей. Резкий рост количества зараженных, скорее всего, связан с ослаблением ограничительных мер при пандемии и низкой долей населения, которое вакцинировано или переболело гриппом за последние 2 года. Эти данные показывают нам, что, возможно, стоит ожидать в Северном полушарии более раннюю и тяжелую вспышку сезонного гриппа, —
«Надо готовиться, что грипп будет»
Стоит ли ожидать от гриппа в этом году большей активности и к чему готовиться, «Доктор Питер» спросил у Дмитрия Лиознова, директора петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева.
директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ им. Павлова
- Дмитрий Анатольевич, что происходит сейчас в Южном полушарии? Там действительно много заболевших гриппом?
- Сейчас заболеваемость в Южном полушарии уже пошла на спад — там сезон завершается. Но на примере такого большого континента как Австралия можно сказать, что в этом году она на самом деле была выше, чем в предыдущие 5 лет. Кроме того, в первый год пандемии гриппа практически не было, однако в прошлом сезоне 2021/2022 грипп регистрировали достаточно часто и в нашей стране, и в мире. Фактически эпидемия была, хоть и не такая выраженная, как до пандемии.
- Смертельные случаи гриппа в России были?
- Да, зарегистрировано несколько летальных случаев. В основном у пациентов с сопутствующими заболеваниями.
- Какой штамм вируса хозяйничал в Южном полушарии сейчас?
- Как и планировалось, вирус гриппа А подтипа H3N2.
- Он совпал с вариантом, включенным в антигриппозные вакцины? Обошлось без сюрпризов?
- Да, тот состав вакцин, который ВОЗ рекомендовал для Южного полушария, полностью совпал с эпидемической ситуацией.
- Все-таки что нам ждать от гриппа в этом году? Он действительно может прийти раньше обычного?
- Не совсем понятно, почему он должен прийти раньше. Чтобы начался грипп, для начала его должен кто-то привезти. Должна быть точка старта — так называемый нулевой пациент. Сейчас мобильность населения не такая высокая, как раньше. Понятно, что и россияне выезжают, и к нам приезжают туристы, но масштабы этих перемещений стали намного меньше. То есть предпосылок для раннего начала я не вижу. Кстати, в прошлом году первые случаи гриппа в России были зарегистрированы еще в середине лета.
- А сейчас есть хоть один случай в стране?
- В так называемый межэпидемический период могут выявлять вирусы гриппа. И этим летом также определяются единичные случаи гриппа В и гриппа А (H3N2), но в целом все спокойно. Даже если мы и видим эти спорадические случаи, это еще ни о чем не говорит. В нашей стране традиционно заметный рост заболеваемости гриппом начинается в ноябре-декабре, а пик обычно приходится на конец декабря — начало января.
- Про коронавирус вот говорили, что начала шестой волны стоит ждать осенью. А она началась уже сейчас.
- Надо готовиться к тому, что грипп в этом году, несомненно, будет. Опыт Южного полушария это показывает. Мы надеемся, что те варианты вируса, которые будут циркулировать у нас в предстоящем сезоне, совпадут с вакцинными штаммами. Есть определенные риски, связанные с сочетанной инфекцией — грипп плюс COVID-19. И хотя таких случаев описано не так много, у людей из групп риска она может протекать тяжело и с неблагоприятными исходами.
- Как может повлиять на эпидсезон гриппа раннее начало очередной волны коронавируса?
- Распространение возбудителя коронавирусной инфекции влияет на заболеваемость гриппом. Между этими вирусами есть определенная конкуренция. Опыт двух эпидсезонов показал, что возбудитель COVID-19 подавляет вирус гриппа. Соответственно, можно предположить, что на фоне ожидаемого снижения очередной волны коронавируса рисков для инфицирования вирусом гриппа будет гораздо больше. Это значит, что в этом году следует прогнозировать более высокую заболеваемость гриппом, чем в прошлом. Поэтому важно привиться — и от гриппа, и от коронавируса, у кого уже подошел срок ревакцинации.
Какими будут новые вакцины
В феврале 2022-го Всемирная организация здравоохранения
Состав трехвалентных вакцин на основе куриного эмбриона
A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 — подобный вирус;
A/Darwin/9/2021 (H3N2) — подобный вирус;
B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage) — подобный вирус.
Состав четырехвалентных вакцин на основе куриного эмбриона:
А/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 — подобный вирус;
A/Darwin/9/2021 (H3N2) — подобный вирус;
B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage) — подобный вирус;
B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) — подобный вирус.