- Все-таки что нам ждать от гриппа в этом году? Он действительно может прийти раньше обычного?

- Не совсем понятно, почему он должен прийти раньше. Чтобы начался грипп, для начала его должен кто-то привезти. Должна быть точка старта — так называемый нулевой пациент. Сейчас мобильность населения не такая высокая, как раньше. Понятно, что и россияне выезжают, и к нам приезжают туристы, но масштабы этих перемещений стали намного меньше. То есть предпосылок для раннего начала я не вижу. Кстати, в прошлом году первые случаи гриппа в России были зарегистрированы еще в середине лета.

- А сейчас есть хоть один случай в стране?

- В так называемый межэпидемический период могут выявлять вирусы гриппа. И этим летом также определяются единичные случаи гриппа В и гриппа А (H3N2), но в целом все спокойно. Даже если мы и видим эти спорадические случаи, это еще ни о чем не говорит. В нашей стране традиционно заметный рост заболеваемости гриппом начинается в ноябре-декабре, а пик обычно приходится на конец декабря — начало января.

- Про коронавирус вот говорили, что начала шестой волны стоит ждать осенью. А она началась уже сейчас.

- Надо готовиться к тому, что грипп в этом году, несомненно, будет. Опыт Южного полушария это показывает. Мы надеемся, что те варианты вируса, которые будут циркулировать у нас в предстоящем сезоне, совпадут с вакцинными штаммами. Есть определенные риски, связанные с сочетанной инфекцией — грипп плюс COVID-19. И хотя таких случаев описано не так много, у людей из групп риска она может протекать тяжело и с неблагоприятными исходами.

- Как может повлиять на эпидсезон гриппа раннее начало очередной волны коронавируса?

- Распространение возбудителя коронавирусной инфекции влияет на заболеваемость гриппом. Между этими вирусами есть определенная конкуренция. Опыт двух эпидсезонов показал, что возбудитель COVID-19 подавляет вирус гриппа. Соответственно, можно предположить, что на фоне ожидаемого снижения очередной волны коронавируса рисков для инфицирования вирусом гриппа будет гораздо больше. Это значит, что в этом году следует прогнозировать более высокую заболеваемость гриппом, чем в прошлом. Поэтому важно привиться — и от гриппа, и от коронавируса, у кого уже подошел срок ревакцинации.