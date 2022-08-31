- По большому счету мы видим значимые отличия даже от предыдущей, пятой волны COVID-19. Сейчас для болезни характерно менее тяжелое и не такое молниеносное развитие. В большинстве случаев оно связано с обострением хронических сопутствующих заболеваний. Например, сердечно-сосудистых. Около 90 процентов пациентов имеют средне тяжелое течение заболевания, а вот оставшиеся 10 процентов — люди старше 75-80 лет, у которых тоже не очень серьезные проявления самого ковида, но при этом есть грубые обострения сопутствующих заболеваний , — рассказал Сергей Забиров.

Как объяснил врач, коронавирус сильно ассимилировался с другими респираторными инфекциями, поэтому выделить какие-то симптомы, которые бы «на глаз» подтверждали ковид, сложно. Коронавирусная инфекция по своим проявлениям все больше становится похожей на обычные ОРВИ, поэтому точно поставить диагноз можно только с помощью лабораторного тестирования.

- Запах может пропадать, а может и нет. Порой нет даже температуры. Иногда у заболевших появляются сыпь или кишечные расстройства , — добавил руководитель красной зоны.

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