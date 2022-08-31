По данным портала Стопкоронавирус, за последние сутки в стране выявили более 37 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, в летальную статистику пополнили еще 94 смерти. В Петербурге официально заболели за сутки почти 3,5 тысячи человек, на больничную койку попали 303 петербуржца, умерли 23.
«Доктор Питер» узнал в инфекционных больницах Петербурга, как болеют сейчас горожане.
У взрослых — менее тяжелый и не такой молниеносный
По словам Сергея Забирова, руководителя красной зоны Клинической больницы Святителя Луки, за время пандемии стационар перепрофилировался под COVID-19 пять раз. Недавно, 18 августа, начал принимать пациентов с инфекцией новый госпиталь-трансформер на Чугунной улице. Здание реконструировали и полностью переоснастили в прошлом году. Сейчас там развернуты три инфекционных отделения плюс 12 коек реанимации — всего 150. Свободных коек уже почти не осталось — все занято болеющими.
Врач-невролог, руководитель «красной зоны» Клинической больницы Святителя Луки, руководитель Центра медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук
- По большому счету мы видим значимые отличия даже от предыдущей, пятой волны COVID-19. Сейчас для болезни характерно менее тяжелое и не такое молниеносное развитие. В большинстве случаев оно связано с обострением хронических сопутствующих заболеваний. Например, сердечно-сосудистых. Около 90 процентов пациентов имеют средне тяжелое течение заболевания, а вот оставшиеся 10 процентов — люди старше 75-80 лет, у которых тоже не очень серьезные проявления самого ковида, но при этом есть грубые обострения сопутствующих заболеваний, — рассказал Сергей Забиров.
Как объяснил врач, коронавирус сильно ассимилировался с другими респираторными инфекциями, поэтому выделить какие-то симптомы, которые бы «на глаз» подтверждали ковид, сложно. Коронавирусная инфекция по своим проявлениям все больше становится похожей на обычные ОРВИ, поэтому точно поставить диагноз можно только с помощью лабораторного тестирования.
- Запах может пропадать, а может и нет. Порой нет даже температуры. Иногда у заболевших появляются сыпь или кишечные расстройства, — добавил руководитель красной зоны.
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Кстати
Как рассказывали в середине августа врачи Боткинской больницы, большая часть пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой коронавирусной инфекции — по-прежнему люди старше 65 лет, а также пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями (особенно эндокринной, сердечно-сосудистой системы). Встречаются и молодежь, и пациенты среднего возраста, но их намного меньше.
По словам врача-инфекциониста Владимира Капацыны, симптомы, на которые жалуются заразившиеся коронавирусом, похожи на признаки ОРВИ. Реже бывает дыхательная недостаточность (снижение показателей кислорода в крови) на фоне пневмонии. Наоборот, чаще стали встречаться:
бронхообструктивные состояния — для них характерны удлинение выдоха, появление свистящего и шумного дыхания, приступы удушья, малопродуктивный кашель.
выраженный интоксикационный синдром — он проявляется сильной слабостью, быстрой утомляемостью, повышенной температурой тела, обильной потливостью.
У детей начинается остро
Как рассказали «Доктору Питеру» в Детской городской больнице №5 им. Филатова, сейчас каждый день в стационар поступает 26-30 детей с коронавирусной инфекцией. Всего в больнице сейчас развернуты 362 койки для маленьких пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19 — заболевшими коронавирусом занято меньше половины из них (141).
Врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционного корпуса Детской городской клинической больницы №5 им. Филатова
- По сравнению с прошлыми годами инкубационный период у вируса значительно уменьшился, он в целом стал более летучий и «злой». Сейчас заболевание протекает иначе. Характерно острое начало — от начала заболевания до госпитализации проходит буквально несколько часов, а не 3-4 дня, как раньше, — говорит заведующая инфекционным приемным отделением 5-й больницы Тамара Доник.
По словам врача-инфекциониста, в целом ковид у детей проявляется следующими симптомами:
в первые сутки высокая температура — она поднимается до 40 градусов и плохо снимается жаропонижающими средствами. По словам Тамары Доник, раньше ответ на лекарства был быстрее и лучше.
Насморк и кашель, которые раньше постепенно нарастали, сейчас достаточно скудные.
Кишечные симптомы (рвота, диарея, боль в животе) встречаются реже, чем раньше.
Жалобы на головную боль и боли в мышцах. Об этом говорят дети 4-5 лет, которые уже могут четко выражать свои мысли, малыши же просто становятся от этих болей более плаксивыми и вялыми.
Нетипичные признаки, что вы перенесли легкий ковид
О них в начале августа рассказали московские врачи.
Так, по словам главврача Городской поликлиники №2 Москвы Натальи Шиндряевой, в столице около трети переболевших COVID-19 в легкой форме говорят о том, что начали видеть более яркие сны. Обычно такое происходит у тех, у кого во время болезни были проблемы с обонянием.
Другое редкое осложнение — частое моргание. По мнению врача, это может быть связано с тем, что вирус поразил слизистую глаза — пока она не восстановится, осложнение не исчезнет.
Еще одно нестандартное последствие, которое проявляется у молодых мужчин с постковидом — изменения в головке бедренной кости. По словам Натальи Шиндряевой, такие пациенты обычно жалуются на боль при ходьбе.
Кстати
Судя по отчетам ВОЗ, за время пандемии во всем мире от ковида погибло около 6,5 миллиона людей. Больше всего смертей пришлось на 2021 год — 3,6 миллиона. За неполный 2022 год уже зафиксирован миллион скончавшихся от инфекции.
Если считать по странам, то на первом месте по погибшим — США, где за время пандемии скончалось больше миллиона человек. Россия — на четвертом месте, у нас подтверждено 376 052 смерти от ковида. А в этом году наша страна переместилась уже на второе место по числу погибших — 72 556 человек. США все еще занимает первую строчку — 217 627 граждан страны умерло от коронавирусной инфекции. Такие данные приводит портал