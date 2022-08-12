Главная мишень — не легкие

По словам инфекциониста, как и любое инфекционное заболевание, ковид у каждого протекает по-своему. Врач объясняет это тем, что основная мишень ковида — эндотелий сосудов.

- К сожалению, есть люди с генетически обусловленными или врожденными проблемами со свертывающей системой, которые никак не проявляются в обычной жизни. Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта.

А постковидного синдрома и лонгковида надо опасаться, прежде всего, людям с ненапряженным иммунным ответом. По словам врача, у привитых не развиваются осложнения и заболевание протекает в легкой форме или не развивается вообще. В то же время он уточнил, что тем, кто вообще не болел и ни разу не прививался от коронавируса лучше сейчас не бежать за прививкой, а переждать подъем заболеваемости:

- Если человек не болел и не прививался вообще, сейчас не лучшее время проходить вакцинацию. Лучше переждать этот подъем заболеваемости. Однако ревакцинироваться сейчас можно и нужно.