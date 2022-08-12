За последние три недели число заболевших коронавирусной инфекцией выросло в разы — примерно с 6-7 тысяч новых случаев до более 27 тысяч за последние сутки.
По мнению инфекциониста Алексея Позднякова, резкого пика у шестой волны, скорее всего, не будет. Как предположил врач, он будет растянут по времени и придется на конец августа — сентябрь.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
- Ковид — не сезонное заболевание. Подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции и как популяция теряет свою иммунную прослойку. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет, — считает специалист.
Госпитализировать будут, но уже после болезни
По словам Андрея Позднякова, омикрон и его подштаммы, как правило, не вызывают тяжелого ковида, особенно у ранее вакцинированных или переболевших — болезнь протекает как обычное ОРВИ. Не должно быть и массовых госпитализаций.
- Мы уже увидели массивную волну в январе-феврале этого года, когда были сотни тысяч новых случаев в сутки, но массовой госпитализации не было. Вероятно, в эту волну все пройдет по похожему сценарию, если мы говорим о госпитализации с острым ковидом и тяжелыми осложнениями, — считает эксперт.
Однако есть риск попасть в больницу позже — спустя 1-2 месяца после выздоровления, причем даже если вы переболели COVID-19 легко. Но это уже будут госпитализации не в инфекционные стационары, а в профильные отделения. По словам Алексея Позднякова, сейчас инфекция опасна не столько острым периодом, сколько долгосрочными последствиями. Например, сосудистыми осложнениями, проблемами с эндокринной системой или психическими расстройствами.
- При этом у людей с напряженным иммунитетом, то есть достаточным уровнем антител, Омикрон протекает без долгосрочных последствий. А если иммунитет уже снизился, то через полтора-два месяца после перенесенной инфекции, даже в легкой форме, могут возникнуть проблемы со свертывающей системой крови, весь спектр постковидных расстройств, от психиатрических до проблем с желудочно-кишечным трактом и эндокринной системой. Также возможно длительное течение (лонгковид), — говорит специалист.
Главная мишень — не легкие
По словам инфекциониста, как и любое инфекционное заболевание, ковид у каждого протекает по-своему. Врач объясняет это тем, что основная мишень ковида — эндотелий сосудов.
- К сожалению, есть люди с генетически обусловленными или врожденными проблемами со свертывающей системой, которые никак не проявляются в обычной жизни. Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта.
А постковидного синдрома и лонгковида надо опасаться, прежде всего, людям с ненапряженным иммунным ответом. По словам врача, у привитых не развиваются осложнения и заболевание протекает в легкой форме или не развивается вообще. В то же время он уточнил, что тем, кто вообще не болел и ни разу не прививался от коронавируса лучше сейчас не бежать за прививкой, а переждать подъем заболеваемости:
- Если человек не болел и не прививался вообще, сейчас не лучшее время проходить вакцинацию. Лучше переждать этот подъем заболеваемости. Однако ревакцинироваться сейчас можно и нужно.