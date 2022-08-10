«Во Всеволожском центре вакцинации на Дороге Жизни ставят просроченные вакцины «Спутник V», «в московской городской поликлинике №5 молодому человеку сделали «Спутник V» с истекшим сроком годности», — похожие сообщения поступают из многих регионов России. Хотя сроки годности вакцинам от коронавируса продлили еще 30 декабря 2021 года отдельным письмом от Минздрава России.
«Решением Минздрава России от 30 декабря 2021 г. утверждено следующее увеличение сроков годности для лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», держатель (владелец) регистрационного удостоверения ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России:
производственная площадка АО «ГЕНЕРИУМ», флаконы, замороженный препарат, по 3,0 мл (5 доз) препарата — с 6 до 9 месяцев;
производственная площадка ЗАО «БИОКАД», флаконы, замороженный препарат, по 3,0 мл (5 доз) препарата — с 6 до 12 месяцев;
производственная площадка ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» ампулы по 0,5 мл (1 доза) или по 1,0 мл (2 дозы), замороженная форма с 6 до 9 месяцев, жидкая форма — с 2 до 6 месяцев».
Многие связали это решение Минздрава с тем, что кампания по вакцинации идет слишком медленно, произведенные препараты иначе придется утилизировать, а это не менее затратно, чем их производить. Получается, двойные потери. В реальности дела обстоят иначе.
Часть партии вакцины остаются на заводе. Производитель хранит некоторое количество препарата в правильных условиях, некоторое количество — в неправильных. С определенной периодичностью ампулы вскрывают и оценивают эффективность и безопасность содержащегося в них препарата. Если у вакцины с правильными условиями хранения эффективность и безопасность не теряется и не снижается, то возможно пересмотреть сроки ее хранения.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- В состав регистрационного досье есть один документ — сертификат ускоренного хранения, также он может называться «сертификат стабильности», — объяснил иммунолог Николай Крючков. — Как раз он фиксирует, соответствует ли каждый препарат заявленным свойствам в определенных временных точках. Чтобы вывести препарат на рынок, там указывался короткий срок наблюдения и, соответственно, хранения. Со временем он может увеличиваться.
Подавать дополненные сертификаты стабильности можно неоднократно, поэтому срок хранения может продлеваться. Но это внутренние документы, мы не знаем, что там происходит на самом деле.
- К тому же обратного действия срок годности не имеет, то есть срок годности не должен изменяться для уже выпущенных партий, только для новых, — пояснил Николай Крючков. — Исключения возможны только в том случае, если производитель сможет доказать, что процесс производства не изменился вообще, следующие серии выпускаются так же.
Вероятно, со «Спутником V» это исключение сделали. Перемаркировка в таком случае невозможна, поэтому разобраться, какой производитель, и насколько ему продлили срок, можно только с помощью письма и полной информации о заводе и дате выпуска.
- Я вижу только одно решение проблемы: чтобы в каждом пункте вакцинации было распечатанное письмо Минздрава, а врачи давали информацию, кто произвел препарат, серию, месяц и год производства, — считает Николай Крючков. — Имея эту информацию, можно отсчитать новый срок годности.
Но просроченная вакцина даже после изменения сроков годности может быть «повторно» просроченной. Такую прививку делать не надо: не факт, что побочные действия препарата усилятся, скорее, он просто не подействует так, как должен.
- Препарат может быть эффективным, а есть вероятность, что он начал быстрыми темпами деградировать, — предупреждает иммунолог.
Продление сроков «Спутника V» медики легко объясняют тем, что вакцину ввели в оборот по «процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Однако любое продление оправдано, только если не нарушены правила хранения и соблюдения «холодовой цепи».
педиатр, патофизиолог, иммунолог
- Малейшие нарушение при работе с ними могут привести препарат в негодность и даже принести вред здоровью в случае применения, — предупреждает иммунолог Елена Парецкая. — Несоблюдение правил и условий хранения вакцин может приводить к развитию поствакцинальных осложнений. Это могут быть как местные, так и системные реакции организма.
Эксперт «Доктора Питера» считает, что у просроченных вакцин, возможно, снижается эффективность.
- Безопасность вакцины обеспечивается за счет целого ряда консервантов, веществ, которые не опасны для организма, и поддерживают активные компоненты вакцины. Все компоненты вакцины стерильны, они находятся в герметичной ампуле без доступа извне любых веществ.
Но по мере хранения возможно снижение эффективности препарата, поскольку в состав входят компоненты вируса. Насколько длительно они могут вызывать иммунный ответ организма, как меняется эффективность вакцин по мере их хранения, ученые пока только исследуют, — объясняет иммунолог.
Но как быстро снижается эффективность именно вакцины от коронавируса, пока вряд ли кто может сказать.
- Очень сложно судить, так как препарат новый, сроки могут продлеваться еще и на основании того, что в среднем вакцины хранятся от 12 до 30 месяцев — это обычный срок, — предположила Елена Парецкая.
В любом случае, очень многое упирается в сроки хранения, которые проверить невозможно.