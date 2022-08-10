- Малейшие нарушение при работе с ними могут привести препарат в негодность и даже принести вред здоровью в случае применения, — предупреждает иммунолог Елена Парецкая. — Несоблюдение правил и условий хранения вакцин может приводить к развитию поствакцинальных осложнений. Это могут быть как местные, так и системные реакции организма.

Эксперт «Доктора Питера» считает, что у просроченных вакцин, возможно, снижается эффективность.

- Безопасность вакцины обеспечивается за счет целого ряда консервантов, веществ, которые не опасны для организма, и поддерживают активные компоненты вакцины. Все компоненты вакцины стерильны, они находятся в герметичной ампуле без доступа извне любых веществ.

Но по мере хранения возможно снижение эффективности препарата, поскольку в состав входят компоненты вируса. Насколько длительно они могут вызывать иммунный ответ организма, как меняется эффективность вакцин по мере их хранения, ученые пока только исследуют, — объясняет иммунолог.

Но как быстро снижается эффективность именно вакцины от коронавируса, пока вряд ли кто может сказать.

- Очень сложно судить, так как препарат новый, сроки могут продлеваться еще и на основании того, что в среднем вакцины хранятся от 12 до 30 месяцев — это обычный срок, — предположила Елена Парецкая.

В любом случае, очень многое упирается в сроки хранения, которые проверить невозможно.