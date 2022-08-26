- С 1 сентября дистанционное обучение будет эффективной мерой, так как ближайшая волна грозит быть масштабной, — объяснил «Доктору Питеру» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Возможно, по количеству заболевших она окажется ниже, чем зимне-весенний подъем, но непредсказуемо растянута во времени .

Эксперт объяснил, что, в случае с вирусом, не так важны пики, как то, насколько долго держатся высокие значения заболеваемости.

- Дистанционное обучение — это очень хорошая мера, правда, не без издержек, — признает Николай Крючков. — С одной стороны, отчасти теряется качество образования, родителям надо корректировать рабочий график, чтобы находиться с детьми дома. Но, думаю, речь, скорее всего, идет о школьниках с 5-го класса, вряд ли ограничения затронут младшие классы.