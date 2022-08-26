Почти 4 тысячи госпитализированных по стране каждый день, по количеству заболевших Россия уже давно перешла порог в 40 тысяч, при этом речь о пике волны пока еще не идет. Аналитики предупреждают, что на начавшуюся очередную волну COVID-19 уже в ближайшие недели наложится и естественный осенний подъем заболеваемости другими респираторными вирусами. Мало никому не покажется.
Чтобы остановить распространение вируса, депутат Госдумы России Федот Тумусов допустил, что в школах придется ввести дистанционное обучение. Правда, решения будут приниматься не на уровне федеральной власти, а региональным руководством. Хотя многие считают, что временное обучение на дому необходимо вводить во всей России.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- С 1 сентября дистанционное обучение будет эффективной мерой, так как ближайшая волна грозит быть масштабной, — объяснил «Доктору Питеру» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Возможно, по количеству заболевших она окажется ниже, чем зимне-весенний подъем, но непредсказуемо растянута во времени.
Эксперт объяснил, что, в случае с вирусом, не так важны пики, как то, насколько долго держатся высокие значения заболеваемости.
- Дистанционное обучение — это очень хорошая мера, правда, не без издержек, — признает Николай Крючков. — С одной стороны, отчасти теряется качество образования, родителям надо корректировать рабочий график, чтобы находиться с детьми дома. Но, думаю, речь, скорее всего, идет о школьниках с 5-го класса, вряд ли ограничения затронут младшие классы.
При этом решение необходимо принимать прямо сейчас, чтобы успеть и до 1 сентября, и до серьезного всплеска заболеваемости.
- Если ждать, когда больницы переполнятся, введенные меры работать эффективно не будут, — считает иммунолог. — С момента решения до того, как появится заметный эффект, пройдет около 3-4 недель.
Много времени уходит на решение, его имплементацию (юридическое претворение в жизнь). По мнению эксперта «Доктора Питера», если опоздать, то существенно на ситуацию принятые меры не повлияют, ускорят спад, но не так заметно.
Полностью закрывать школы не требуется, достаточно отправить на домашнее обучение детей, начиная с 5 класса. Возможно, оставить несколько дежурных классов, для тех, кто по каким-то обстоятельствам не может заниматься вне учебного заведения.
- Младшие классы и детские сады сильно завязаны на возможностях родителей и их рабочем графике, — говорит Николай Крючков, хотя считает, что если отправить учиться на дому всех — удаленка была бы еще эффективнее.
Также получать образование из дома могут и студенты. Но дистант в школах, колледжах и институтах — не единственная мера.
Маски
В эту волну без медицинской маски все же не обойтись. Во-первых, если она на вас, то это уже позволяет в два раза снизить риск заражения. Речь идет об одноразовых масках, декоративные, не зарегистрированные как медицинское изделие, в расчет не идут. Респираторы не ниже ffp2 также будут не лишними, но надо понимать, что они могут защитить от вируса вас, но не окружающих в случае, если вы уже болеете. Маски в этом отношении работают во всех направлениях.
- Если обеспечить всеобщее применение масок в местах скопления людей — то процент защиты очень высокий, — объяснил иммунолог — Но у нас в России регулярно носили маски только процентов 30. После заявлений в феврале-марте 2022 года о том, что пандемия закончилась, инфекция не опасна, многие дезориентировались. Поэтому сейчас согласятся на маски не более 25 процентов жителей.
Удаленка не только для школьников
После смелого сравнения последней «версии» ковид с сезонным гриппом заметно снизилось и количество желающих привиться от вируса. Хотя и вакцинация в пакете необходимых мер обязательна.
- Полностью увести людей на дистанционную работу невозможно, но закрытые помещения, неидеальная вентиляция, давки в «час пик» в общественном транспорте усиливают развитие вируса, — говорит иммунолог Крючков. — В крупных городах стоило бы вводить «удаленку» хотя бы для трети сотрудников. Также было бы неплохо сдвинуть часы работы, чтобы обойти «час пик» в поездке на работу.
Тестирование
Эксперт «Доктора Питера» признает, что реальные цифры по заболевшим мы не знаем. С февраля по май тестирование упало в 8,5 раза, сейчас немного поднялось, но несущественно.
- Мы очень сильно недооцениваем заболеваемость, — считает Николай Крючков.
При этом, есть случаи, когда сами врачи отговаривают от тестирования, особенно, если речь идет о легких симптомах. Зачастую и сами заболевшие не обращаются за помощью, потому что: «неопасное заболевание», так врачи сказали.
- Не впадайте в иллюзию, заболевание опаснее, чем сезонный грипп! — убеждает Николай Крючков. — У текущего штамма передача быстрее в 9 раз. При такой патогенности смертность будет выше.
Изоляция
Это очень индивидуальная мера и важная. Ее сложно проконтролировать, но, как и раньше, стоит соблюдать дистанцию. Также требуется адекватная изоляция тех, кто болеет.
- Известны методы быстрого подавления вируса, но они никому не нравятся, — говорит Николай Крючков. — Некоторые считают, что лучше год в болезни, чем месяц в изоляции. Отчасти такое мнение можно понять, кушать надо сейчас.
Шведский путь с самоконтролем для нашей страны невозможен — в силу культурных, бытовых особенностей. Китайский метод с жесткой государственной стратегии тоже не всегда идеальный вариант. Поэтому так важно вовремя принять мягкие ограничения и обойтись «малой кровью».
- Люди ориентируются на то, что больницы не переполнены, значит, ограничения не нужны, но, если меры приняты своевременно, они могут быть менее жесткими, менее продолжительными, — объяснил иммунолог. — Иначе на выходе нас может ждать избыточная смертность и постковид.
Дистантом хотят «сбить волну»
Врач лабораторной диагностики. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики "МедЛабЭксперт"t.me/ZdravProsvet
- Дистанционное школьное образование — мера, по моему мнению, которая никоим образом не влияет на распространение коронавируса в целом и в перспективе. Расчет делается на сиюминутное воздействие на процесс.
Сейчас есть опасения по поводу того, что учеба начинается на фоне очень высокого уровня распространения инфекции. Такой картины не было в предыдущие годы. Из-за этого мы можем получить очень резкий рост инфицирования, что способно привести к значительному росту госпитализаций.
У тех, кто предлагает дистанционное образование, мысль — сбить эту волну. Мы сейчас находимся на пике, или приближаемся к нему. Предлагаемая мера может позволить дождаться снижения заболеваемости. Вообще, в большинстве стран волна ВА.5 длилась шесть недель, а после шла на спад. Российские эпидемиологи предполагали такой же сценарий, но ситуация затягивается.
Если говорить более глобально, то в случае со школами нужны изменения, требуются более системные меры для защиты детей: вакцинация и улучшение вентиляции в школах. Возможно, стоит взять на вооружение то, что используется в отдельных странах, где в школах сохранялся масочный режим. Заболеваемость и передача в них была кратно ниже.
Что касается взрослых, они в меньше степени влияют на ухудшение эпидемиологической ситуации. Им важно соблюдать общие рекомендации: ношение масок и респираторов, отказ от посещения массовых мероприятий. Также не лишним будет возвращение обязательного допуска на работу из отпуска после предварительного тестирования — это тоже действенная мера.
Ряд крупных компаний не прекращали использовать обязательное тестирование и ношение масок на рабочем месте, такой подход может быть широко рекомендован.