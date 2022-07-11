В России с заболеваемостью ковидом все стабильно, хоть в других странах отмечается явный рост заражений. Об этом 11 июля заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает
Но независимые врачи и аналитики уже активно начали говорить о тревожной тенденции к росту заболеваемости COVID-19 в России, отмечая при этом низкое число вакцинированных в стране.
О том, что коронавирус поднимет голову уже осенью, заявил инфекционист Малышев. По его словам, коллективный иммунитет, например, в Москве (12,2%) явно недостаточен. Врач отмечает, что люди забывают о ревакцинации — из-за жары и дач, отпусков.
- Но тем не менее это надо обязательно делать, потому что заболеть можно, но тяжелых форм, госпитализаций будет меньше, — рассказал
А петербургский биолог, аналитик Алексей Куприянов полагает, что новая волна ковида может подняться и раньше. Уже сейчас устойчивый рост новых случаев заражений отмечается и в Москве, и Петербурге.
кандидат биологических наук, независимый аналитик
«О росте говорим уверенно»
— В последние несколько дней в Петербурге власти сообщают приблизительно о 270 случаях заражений коронавирусом ежедневно, и этот показатель медленно растет, — рассказал «Доктору Питеру» Алексей Куприянов. — Причем, рост в Петербурге начался приблизительно месяц назад, локальный минимум преодолен 12-14 июня 2022 года, после этого число ежедневно выявляемых случаев стало повышаться.
В Петербурге мы уже вернулись по выявленным случаям коронавируса к показателям конца мая-начала июня. В Москве скорее конца апреля-начала мая, при этом ни петербургские, ни московские данные не вызывают безоговорочного доверия.
Ситуация с ковидом в России
- О России в целом говорить пока рано, что-то похожее на рост начинается в отдельных регионах (например, Московская, Ленинградская области, Псковская, Брянская области, Краснодарский и Пермский края), но пока — далеко не во всех, — отмечает Алексей Куприянов.
По прогнозам аналитика, заметный подъем новой волны коронавируса в России, может быть заметен осенью, а в Москве — еще раньше
— Опыт прошлых лет показывает, что в середине лета большая волна упирается в каникулы и отпуска, — объясняет Алексей Куприянов. — Есть риски серьезного подъема осенью, но вирус и люди полны сюрпризов. Возможно, в Москве уже к августу все будет довольно серьезно.
Коронавирус становится все более похожим на ОРВИ
Об этом рассказала Наталья Пшеничная, замдиректора по клиническо-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По течению и симптомам их сложно отличить, однако коронавирус остаtтся более коварным — провоцирует обострение или появление аутоиммунных заболеваний, проблем с кожей, опорно-двигательным аппаратом, лtгкими и сердцем, сосудами,
А что с ковидом в других странах?
Заболеваемость в Европе продолжает расти, к счастью — нет особенного роста по смертям, хотя госпитализации тоже пошли вверх, рассказал эксперт Александр Соловьев.
Наблюдается рост заражений в Германии, Греции, Франции, Израиле, Британии — это данные некоммерческого проекта Our World in Data.
врач, руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА
- Глобальная ситуация с COVID-19 — это рост с вовлечением в эпидемический процесс все большего количества стран, — отмечает эксперт. — Сейчас по уровню госпитализации отдельные страны ЕС приближаются к показателям волны, вызванной первым вариантом «омикрона». Глобальная смертность от COVID-19 сейчас как в самом начале пандемии — в марте 2020 года.
Например, в США госпитализации с COVID-19 за последние 10 дней выросли на 15% и приблизились к 40 000. Это не самый высокий уровень, по сравнению с предыдущими волнами, и наблюдается не такой взрывной рост.