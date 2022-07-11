В России с заболеваемостью ковидом все стабильно, хоть в других странах отмечается явный рост заражений. Об этом 11 июля заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС .

Но независимые врачи и аналитики уже активно начали говорить о тревожной тенденции к росту заболеваемости COVID-19 в России, отмечая при этом низкое число вакцинированных в стране.

О том, что коронавирус поднимет голову уже осенью , заявил инфекционист Малышев. По его словам, коллективный иммунитет, например, в Москве (12,2%) явно недостаточен. Врач отмечает, что люди забывают о ревакцинации — из-за жары и дач, отпусков.

- Но тем не менее это надо обязательно делать, потому что заболеть можно, но тяжелых форм, госпитализаций будет меньше, — рассказал РИА «Новости» Малышев.

А петербургский биолог, аналитик Алексей Куприянов полагает, что новая волна ковида может подняться и раньше. Уже сейчас устойчивый рост новых случаев заражений отмечается и в Москве, и Петербурге.