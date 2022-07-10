Не больше 6 граммов соли в день, то есть одна чайная ложка, — такую норму для взрослых рекомендует ВОЗ. По данным Всемирной организации сердца и этого многовато, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, нужно снизить количество соли до 5 граммов в день.

Однако, возможно, эти нормы вскоре пересмотрят из-за нового масштабного исследования, которое провели ученые из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейна в Новом Орлеане.

В отчете, который опубликован в European Heart Journal, сказано: у людей, в чьем рационе больше соли, на 28% возрастает риск преждевременной смерти, то есть до 75 лет.

В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек. За ними наблюдали на протяжении 9 лет. И за этот период ученые зафиксировали: 18 474 преждевременных смерти среди тех, кто перебарщивал с солью в еде. Среди диагнозов онкология — желудка, печени, легких и инсульты.

«У женщины, которые всегда добавляли соль в пищу, продолжительность жизни снизилась в среднем на 1,5 года по сравнению с теми, кто никогда не использует соль или использует редко, — пишут исследователи. У мужчин этот показатель составил 2,28 года».