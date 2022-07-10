Не больше 6 граммов соли в день, то есть одна чайная ложка, — такую норму для взрослых рекомендует ВОЗ. По данным Всемирной организации сердца и этого многовато, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, нужно снизить количество соли до 5 граммов в день.
Однако, возможно, эти нормы вскоре пересмотрят из-за нового масштабного исследования, которое провели ученые из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейна в Новом Орлеане.
В отчете, который
В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек. За ними наблюдали на протяжении 9 лет. И за этот период ученые зафиксировали: 18 474 преждевременных смерти среди тех, кто перебарщивал с солью в еде. Среди диагнозов онкология — желудка, печени, легких и инсульты.
«У женщины, которые всегда добавляли соль в пищу, продолжительность жизни снизилась в среднем на 1,5 года по сравнению с теми, кто никогда не использует соль или использует редко, — пишут исследователи. У мужчин этот показатель составил 2,28 года».
При этом исследователи отметили: у людей, которые включают в рацион овощи и фрукты, риск ранней смерти немного ниже, так как это основные источники калия, который нейтрализует солевые риски.
Ученые предупреждают: оценить, сколько соли вы съедаете на самом деле, очень сложно — она уже содержится в ряде продуктов, которые вы приносите из магазина. Поэтому полностью соль исключать из рациона, конечно, не обязательно, но солонку со стола лучше убрать — будете здоровее.
«Это первое исследование, в котором прослеживается связь добавления соли в пищу, — уточняет ведущий автор исследования профессор Лу Ци. — Поэтому, прежде чем давать дальнейшие рекомендации, мы проведем еще ряд исследований».