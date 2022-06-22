Риск повторно заразиться — очень высок

Американские ученые опубликовали очень важный препринт исследования с оценкой исходов повторного заражения коронавирусом. В нем принимали участие почти несколько сотен тысяч человек. Их разделили на три группы — инфицированных коронавирусом один раз (257 427 человек), заражавшихся как минимум дважды (38 926 человек) и никогда не болевших ковидом — контрольная группа (5 396 855 человек).

Оказалось, каждое повторное заражение коронавирусом увеличивает риск госпитализации, смерти и долгосрочных осложнений. Наблюдается и кумулятивное воздействие — чем больше заражений, тем больше рисков. Причем, повышенный риск смертности и тяжелых осложнений ковида при повторных инфекциях есть даже у тех, кто полностью привит.