Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в последние недели в России вполне стабильна. Ковидные госпитали пустуют, ПЦР-тесты если и делают, то для поездок или перед важными мероприятиями вроде экономического форума, но уже скоро кривая заболеваемости может пойти вверх.
В последнем уверен медицинский эксперт Александр Соловьев. Он рассказал, почему на коронавирус не стоит махать рукой тем, кто уже переболел — и даже недавно.
врач, организатор здравоохранения, эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».t.me/ZdravProsvet/
- В конце мая в России были выявлены первые геномы ВА.4/ВА.5 (новые штаммы «омикрона» — ред.), —
Новый штамм захватывает мир
Аналитик объясняет — в США после первых выявленных случаев заражения штаммами ВА.4/ВА.5 их доля уже через полтора месяца достигла 35%. В Швейцарии эти варианты стали доминировать уже менее чем через 2 месяца после появления.
- В Великобритании сейчас регистрируется не только рост заболеваемости, но и госпитализаций, — уточняет Александр Соловьев. — Причем, уровень госпитализаций близок к пику «дельты» в октябре 2021 года. Есть прогнозы, что к концу этой недели в Британии количество госпитализаций с ВА.4/ВА.5 превысит «дельту». Также отмечается высокий уровень реинфекций, особенно у детей 10-14 лет (35-40%) и у людей в возрасте 60+. Неизбежен рост смертности через 15-28 дней.
В мире впервые с конца мая зафиксировали рост заболеваемости ковидом. Число новых случаев превысило 3,4 млн, что на 300 тысяч больше, чем за неделей ранее.
Ковид в России — прогноз
- Учитывая российские расстояния, снижение заграничной туристической активности и летние каникулы, можно ожидать, что для распространения ВА.4/ВА.5 в России нужно больше времени, — признает аналитик Александр Соловьев. — Вероятно, ухудшение эпидситуации в России станет ощутимо в конце июля — в августе, а начало учебы в сентябре придаст ускорения новой волне COVID-19, как это было в 2020 и 2021 годах.
Ранее о том, что новая волна коронавируса в России неизбежна, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. Болезнь, вызванная штаммами «омикрона» ВА.4 и ВА.5, будет протекать, скорее, как респираторное заболевание — вирус будет локализоваться в верхних дыхательных путях. Больше других рискуют заболеть в шестую волну коронавируса те, кто не прививался совсем или сделал прививку уже давно.
Риск повторно заразиться — очень высок
Американские ученые
Оказалось, каждое повторное заражение коронавирусом увеличивает риск госпитализации, смерти и долгосрочных осложнений. Наблюдается и кумулятивное воздействие — чем больше заражений, тем больше рисков. Причем, повышенный риск смертности и тяжелых осложнений ковида при повторных инфекциях есть даже у тех, кто полностью привит.
- По сравнению с теми, у кого была только одна инфекция, после реинфекции риск смерти был в 2 раза выше (от всех причин), а риск госпитализации — в 3 раза выше, — комментирует результаты американского исследования Александр Соловьев. — Риски последствий у переболевших ковидом — легочные, желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, почечные, неврологические, психические, диабет, нарушения свертываемости крови — значительно увеличивались после повторного заражения коронавирусом по сравнению с теми, у кого была только одна инфекция.
На днях глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать вакцинироваться от коронавируса. По его словам, важно прививаться регулярно, поскольку даже люди с антителами могут вновь заболеть.