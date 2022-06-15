О появлении в России двух новых вариантов омикрон-штамма коронавируса стало известно на днях. Однако, по словам генетика Дмитрия Прусса, они впервые были идентифицированы в стране еще в конце мая. На сегодня во многих странах Европы они уже серьезно потеснили своих «собратьев».

По мнению инфекциониста, в России от южноафриканского ВА.4 также стоит ждать активности. Как более заразный штамм он постепенно вытеснит все остальные — «мы не заметим, как он станет превалирующим». А значит и скоро станет причиной нового всплеска заболеваемости.

- Определенный всплеск заболеваемости будет, когда снизится уровень коллективного иммунитета (пока он держится на уровне выше 80 процентов). То есть, когда уровень антительной защиты у ранее переболевших и привитых снизится, они все равно будут болеть. Мы уже видели это с Омикроном — заболеваемость была крайне высока, но большинство перенесли инфекцию амбулаторно, — добавляет Андрей Поздняков.

По мнению врача-инфекциониста, очередная вспышка ковида возможна осенью, а из-за туристической активности внутри страны она может случиться даже раньше — до конца лета.

Цифры

По данным портала «Стопкоронавирус», за последние сутки в стране выявили 2 718 новых случаев коронавируса, в ковидную летальную статистику включили 66 новых смертей.

Кроме того, за сутки почти на 181 процент выросло количество госпитализаций — ковид отправил в больницу 1 989 россиян. При этом увеличение числа госпитализированных произошло в большинстве регионов — в 72-х.