«Конвасэл» называют вакциной нового поколения. Ее промышленное производство уже запущено в Петербурге в Институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Мощности позволяют выпускать до 2 млн доз препарата. Возможно, скоро будет доступен «Конвасэл» и для людей от 60 лет. Это станет ясно после завершения третьей фазы клинических исследований, которые запланированы на конец лета.
Иммунологи считают, что новая вакцина от коронавируса может стать «революционной» и возлагают на нее большие надежды.
врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
S-белок и N-белок
- Почему такая проблема с коронавирусом во всем мире? Иммунитет после вакцинации создается против спайк-протеина — это S-белок, шипы, которые находятся снаружи вируса, — объясняет «Доктору Питеру» врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, эти шипы можно сравнить с прической у женщины. Сегодня она блондинка, завтра — брюнетка, заплела косу, подстриглась под каре. Вариантов может быть масса — но Маша Иванова осталась Машей Ивановой, только прическа все время разная.
- А вот N-протеин, на основании которого делают «Конвасэл», — это уже более глубинная структура самого коронавируса, — рассказывает эксперт. — Это, по сути, такая белковая «катушка», на которую накручивается РНК коронавируса — и она так запросто мутировать не может, потому что если и происходит мутация в белке, то вирус становится нежизнеспособным — не воспроизводится и дальше не передается.
Поэтому иммунитет против N-протеина будет более стойкий и перекрестный.
Коронавирус SARS-CoV-2 состоит из множества белков.
Наиболее имунногенными (вызывающими активный иммунный ответ организма) являются нуклеокапсидный белок (N) и Spike белок (S).
Российская «фишка»
- Важная задача — заставить клетки иммунной системы вакцинироваться, чтобы возникал именно клеточный иммунитет, — рассказывает Владимир Болибок. — Разница в чем — защитные белки, антитела, это по сути банальный «фоторобот» преступника. Парик поменял, усы наклеил — вот тебя по фото уже и не могут опознать. Так вирус обходит антитела. А клеточный иммунитет — это настоящая вооруженная охрана. Опознать сразу не опознали, но охрана все равно остановит, так как тебя здесь вообще быть не должно. Поэтому очень важно было получить с помощью вакцинации именно клеточный иммунитет. Он менее избирательный — понимает, что прилетел чужеродный вирус и с ним надо бороться. И что еще важно — новые штаммы коронавируса, те мутации, которые появляются, для него не сильно критичны.
То есть, получив клеточный иммунитет после сделанной прививки от коронавируса, человек если даже и будет заражаться, то перестает болеть — манифестно с последствиями. Иммунная система не будет давать вирусу проникать глубоко и надолго внутрь организма.
Последние новости о «Конвасэл»
Планируется минимизировать или полностью отказаться от использования зарубежного сырья для производства вакцины «Конвасэл».
Вакцину от COVID «Конвасэл» планируют начать выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Никарагуа.
Никто из привитых вакциной Конвасэл в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения.
Поступить вакцина в поликлиники может уже в ближайшие два месяца.
Вакцина «Конвасэл» вводится двукратно с интервалом в 21 день (возраст — 18-60 лет). Противопоказания:
беременность,
период грудного вскармливания,
тяжелая аллергия,
острые инфекционные заболевания,
обострение хронических заболеваний.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что новая волна коронавируса может начаться в России уже в конце мая-начале июня. Позже врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил этот прогноз как «заявление отчаяния», потому что россияне почти перестали прививаться от коронавируса. Он призвал не забывать, что ковид остается с нами.
По прогнозам аналитика Алексея Куприянова, данных о том, что в России будет подъем заболеваемости, не может быть до тех пор, пока этот подъем не начнется.
- Скорее всего, если ковидная волна в мае и поднимется, ее вызовут старые штаммы — «дельта» или «омикрон», — считает иммунолог Владимир Болибок.