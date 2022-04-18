S-белок и N-белок

- Почему такая проблема с коронавирусом во всем мире? Иммунитет после вакцинации создается против спайк-протеина — это S-белок, шипы, которые находятся снаружи вируса, — объясняет «Доктору Питеру» врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, эти шипы можно сравнить с прической у женщины. Сегодня она блондинка, завтра — брюнетка, заплела косу, подстриглась под каре. Вариантов может быть масса — но Маша Иванова осталась Машей Ивановой, только прическа все время разная.

- А вот N-протеин, на основании которого делают «Конвасэл», — это уже более глубинная структура самого коронавируса, — рассказывает эксперт. — Это, по сути, такая белковая «катушка», на которую накручивается РНК коронавируса — и она так запросто мутировать не может, потому что если и происходит мутация в белке, то вирус становится нежизнеспособным — не воспроизводится и дальше не передается.