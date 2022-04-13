«Я недоволен поведением жителей России»

Геннадий Онищенко назвал последние цифры по заболевшим и умершим за сутки.

- В России за последние сутки от ковида скончались более 200 человек, в мире — чуть более 2000. То есть за сутки из числа умерших от коронавируса каждый 10 — это россиянин. Это плохо. И причина — плохое отношение к вакцинации.

Геннадий Онищенко заявил, что в России никто не отменял вакцинацию, и сейчас делать прививки так же важно, как это было и раньше. И поэтому он, бывший главный санитарный врач, очень недоволен россиянами.

- У нас с вами всего 54,8% всего привитого населения, мы недоиспользуем возможности, которые у нас есть, чтобы обеспечить биологическую безопасность России и населения РФ, — заявил Геннадий Онищенко.

По его словам, важную часть агитации по информированию населения о вакцинации провалили медики.

- Все встали в сторонку, а некоторые врачи еще и участвовали в дискредитации прививки, например, такое антидвижение было в Петербурге. Причем делали это те, кто всю жизнь плоскостопие лечил. Не зная этой темы, не будучи профессионалами — это преступно, — заявил Онищенко.