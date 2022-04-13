В ряде стран Европы и в Китае уже фиксируют новую волну коронавируса. О том, что подъем заболеваемости COVID-19 ждет в мае-июне и Россию, заявил накануне глава Минздрава Михаил Мурашко. Правда, с такими оценками ситуации не согласен врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в
- Да, в Китае начался резкий рост заболеваемости — по сравнению с тем, что было. Но в пересчете на наши цифры — это заболеваемость Костромской области, — заявил Геннадий Онищенко. — Китай сейчас проводит самый интенсивный мониторинг заболеваемости и берет в расчет в том числе и бессимптомные формы течения — это важно. Может ли быть опасен Китай для нас из-за роста заболеваемости — нет! Китай бережет не только себя, но и другие страны.
«Я недоволен поведением жителей России»
Геннадий Онищенко назвал последние цифры по заболевшим и умершим за сутки.
- В России за последние сутки от ковида скончались более 200 человек, в мире — чуть более 2000. То есть за сутки из числа умерших от коронавируса каждый 10 — это россиянин. Это плохо. И причина — плохое отношение к вакцинации.
Геннадий Онищенко заявил, что в России никто не отменял вакцинацию, и сейчас делать прививки так же важно, как это было и раньше. И поэтому он, бывший главный санитарный врач, очень недоволен россиянами.
- У нас с вами всего 54,8% всего привитого населения, мы недоиспользуем возможности, которые у нас есть, чтобы обеспечить биологическую безопасность России и населения РФ, — заявил Геннадий Онищенко.
По его словам, важную часть агитации по информированию населения о вакцинации провалили медики.
- Все встали в сторонку, а некоторые врачи еще и участвовали в дискредитации прививки, например, такое антидвижение было в Петербурге. Причем делали это те, кто всю жизнь плоскостопие лечил. Не зная этой темы, не будучи профессионалами — это преступно, — заявил Онищенко.
Когда будет новая волна коронавируса
Онищенко ответил на вопрос, ждать ли подъема заболеваемости в мае-июне, о котором заявил накануне Министр здравоохранения Михаил Мурашко.
- Пока объективных данных для этого нет, — заявил Онищенко. — Я могу это оценить, как заявление отчаяния. То, что сегодня мы плохо вакцинируемся, относимся наплевательски к этому вопросу, я соглашусь. Это я оцениваю, как его желание сказать о том, что надо прививаться. Давайте не будем пугать друг друга, а будем трезво и системно смотреть на ситуацию. Сегодня вопросы биологической безопасности актуальны. Одной из главных составляющих для нашей страны является наше отношение к вакцинации.
Не паникуйте, слушайте врачей, принимайте все меры безопасности.
Эпидемиолог также отметил, что не стоит сейчас и отменять ношение масок.
- В Москве, несмотря на отмену средств защиты, 11% жителей заявили, что будут носить маски. Это хороший признак повышения культуры здоровьесбережения, — сказал Онищенко.
Назальные и оральные вакцины от ковида
- По тем данным, что мы знаем о доклинических и клинических испытаниях — они хорошие. Это научно, ведь ворота инфекции — это наши верхние дыхательные пути, и когда мы создаем защиту на входе, это хорошо, — оценил создание новых вакцин Геннадий Онищенко. — Но главным критерием истины будет практика их применения.