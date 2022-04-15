Тревожат два показателя

— Это число ПЦР-тестов , которое сейчас стабилизировалось (их не становится ощутимо меньше от недели к неделе) и количество ежедневных госпитализаций. Неприятность в том, что они замерли, а госпитализации даже немного подросли. Минимум мы прошли чуть больше недели назад и сейчас у нас наблюдается что-то вроде очень медленного роста.

Говорить уверенно о чем-то сейчас нельзя — показатели сильно прыгают и эти скачки затрудняют оценку динамики, отмечает эксперт.

- Может, через пару недель станет ясно, что это была короткая флуктуация. Они случаются — в прошлую весну таких подъемов вверх было штук пять, прежде, чем все пошло уверенно вверх, — объясняет Алексей Куприянов.

Пока в общем мы на низком уровне, но надо наблюдать, потому что либо дальше нас ждет длинный спад, либо подъем — и вот его важно не пропустить.

Новая волна коронавируса

По данным Минздрава, россиянам надо приготовиться к новой волне ковида, она может начаться уже в конце мая — начале июня. Аналитик отмечает, что это вполне вероятно.

- Данных о том, что будет подъем, не может быть до тех пор, пока этот подъем не начнется, — говорит Алексей Куприянов. — Да и когда он начинается, у нас на эти данные тоже не очень реагируют. Все прошедшие волны показывают, что меры в России начинают принимать поздно, когда пик волны уже почти пройден.

Прогнозы Минздрава строятся из общих соображений — если в прошлые разы у нас наблюдался подъем заболеваемости в мае-июне, почему бы этому не случиться и сейчас, отмечает эксперт.