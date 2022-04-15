Заболеваемость COVID-19 в России снизилась до минимальных уровней, но это не значит, что коронавирус побежден и исчез из нашей жизни. Болеют ковидом и сейчас, и немало, и, возможно, уже намечается разворот волны — от спада к росту.
Аналитик Алексей Куприянов называет тревожным показателем тот факт, что в Петербурге, где официальные данные по коронавирусу близки к реальным, спад госпитализаций почти остановился.
кандидат биологических наук, независимый аналитик
Спад продолжается
- В целом мы находимся на нисходящей фазе динамики, все меньше и меньше случаев заражения выявляется каждую неделю, — говорит петербургский аналитик Алексей Куприянов. — Также падает смертность. По этому показателю мы приближаемся к уровню августа 2020 — это был самый спокойный месяц за всю пандемию. Все последующие минимумы по смертности — в апреле, августе и декабре 2021 — были в два с половиной — три раза выше. У нас сейчас также беспрецедентно низкая загруженность коечного фонда — занято коек в полтора-два раза меньше, чем было в августе 2020 года.
Тревожат два показателя
— Это число ПЦР-тестов, которое сейчас стабилизировалось (их не становится ощутимо меньше от недели к неделе) и количество ежедневных госпитализаций. Неприятность в том, что они замерли, а госпитализации даже немного подросли. Минимум мы прошли чуть больше недели назад и сейчас у нас наблюдается что-то вроде очень медленного роста.
Говорить уверенно о чем-то сейчас нельзя — показатели сильно прыгают и эти скачки затрудняют оценку динамики, отмечает эксперт.
- Может, через пару недель станет ясно, что это была короткая флуктуация. Они случаются — в прошлую весну таких подъемов вверх было штук пять, прежде, чем все пошло уверенно вверх, — объясняет Алексей Куприянов.
Пока в общем мы на низком уровне, но надо наблюдать, потому что либо дальше нас ждет длинный спад, либо подъем — и вот его важно не пропустить.
Новая волна коронавируса
По данным Минздрава, россиянам надо приготовиться к новой волне ковида, она может начаться уже в конце мая — начале июня. Аналитик отмечает, что это вполне вероятно.
- Данных о том, что будет подъем, не может быть до тех пор, пока этот подъем не начнется, — говорит Алексей Куприянов. — Да и когда он начинается, у нас на эти данные тоже не очень реагируют. Все прошедшие волны показывают, что меры в России начинают принимать поздно, когда пик волны уже почти пройден.
Прогнозы Минздрава строятся из общих соображений — если в прошлые разы у нас наблюдался подъем заболеваемости в мае-июне, почему бы этому не случиться и сейчас, отмечает эксперт.
- Обычно стагнация на дне очень длинной не бывает, — говорит Алексей Куприянов. — Но все зависит от новых штаммов. Разница между весенней и осенней волной «дельты» не держалась и неделю — вот только что был спад, и тут же все отскочило и полетело вверх. Нам, правда, в этот раз могут помочь длинные майские выходные, они всегда сказываются на динамике, а что будет дальше — неясно. Если в конце мая детей распустят на каникулы, а люди «отступят» из городов на дачи, то шансы резкого подъема заболеваемости в июне снижаются.
Ковидом болеют и сейчас, но «незаметно»
Коронавирус никуда не делся, говорят в свою очередь врачи. Болеют ковидом и сейчас — но чаще переносят его бессимптомно или как легкое недомогание.
90% выявляемых случаев заражения коронавирусом в России вызваны штаммом «стелс-омикрон». Такие данные привел руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Проблема в том, что даже бессимптомный ковид из-за «стелс-омикрона» может стать причиной серьезного ухудшения здоровья.
врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
- Есть «омикрон», а есть «омикрон-стелс», что в переводе означает — скрытый, то есть при заражении им симптомы ковида — это легкое недомогание, — рассказал «Доктору Питеру» врач-иммунолог Владимир Болибок. — К сожалению, даже если человек переболел «стелс» в относительно легкой форме, у него могут развиться острые постковидные осложнения — повышенная свертываемость крови (тромбозы) со всеми вытекающими последствиями — и постковидное состояние, которое мы толком не знаем, как лечить (официальных методических рекомендаций нет).
Это достаточно противное состояние — настолько, что пятая часть людей теряют работоспособность, вынуждены бросить работу, а некоторые даже оформляют инвалидность.
Прогнозы обоснованы
- При отсутствии явных новых мутаций волны коронавируса будут возвращаться каждые 7-8 месяцев — так оно и было, пока не случилась внеплановая вспышка «омикрона», — комментирует Владимир Болибок. — Но дальше у нас такая периодичность и вернется. Связано это с тем, что после перенесенного ковида иммунитет держится около 6 месяцев, а дальше начинает ослабевать — и человек вновь подвержен заражению. Волна у нас была в ноябре-декабре — вот в мае подходит время для новой. Привиться переболевшие не успели — они снова будут болеть или становиться переносчиками. В этом и есть особенность вируса — к сожалению, он вызывает слабый отклик иммунной системы. Она помнит вирус недолго и быстро забывает.
Иммунитет после «омикрона» и вовсе нестойкий, так что переболевшие в самую мощную волну этой зимой вновь будут уязвимы, считает иммунолог.
- У ветки, которую мы называем «омикрон» — 4 или 5 подвариантов и у каждого есть феномен иммунного ускользания, — поясняет Владимир Болибок. — Антитела «омикрон» B.A.1 не защищают от B.A.2, а сейчас появился и В.А.4. Между собой перекрестного иммунитета у них нет — помогает только вакцинация, причем свежая.
Какой штамм запустит новую волну
- Прогнозы давать очень сложно, могут вернуться старые штаммы (та же «дельта» никуда не ушла), есть «омикрона» несколько вариантов, новые возникают — но насколько быстро они распространятся, прилетят ли к нам — никто не знает, — считает врач-иммунолог. — Надо понимать, что пока все штаммы коронавируса, которые массово циркулировали в России, были завозными. Из-за того, что в России относительно низкая плотность населения, у нас просто нет условий, чтобы мутировавшие линии вируса превращались в новые штаммы.
Вероятность, что у нас появится свой «российский вирус-мутант», который начнет «захватывать» другие страны, очень низкая, считает эксперт.
- Скорее всего, если ковидная волна в мае и поднимется, ее вызовут старые штаммы — «дельта» или «омикрон», — говорит Владимир Болибок.
Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сказал, что прогноз главы Минздрава о грядущей в мае-июне новой волне коронавируса можно расценивать «как заявление отчаяния».
«Это я оцениваю, как его желание сказать о том, что надо прививаться», — сообщил Онищенко.