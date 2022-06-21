Все знают тест, который используют полицейские для проверки водителей на трезвость — пройти несколько шагов по воображаемой прямой и дотронуться до носа указательным пальцем. Смысл его прост — у пьяного человека нарушена координация движений, поэтому он с трудом может управлять своим телом и сохранять баланс.

Подобные изменения происходят с человеком не только когда он выпил алкоголь, но и с возрастом. Поэтому неспособность «балансировать» — один из тревожных маркеров, говорящих о серьезных сбоях в организме.

К такому выводу пришла группа ученых из пяти стран мира. В течение 12 лет они проводили исследование, изучая взаимосвязь смертности и способности сохранять равновесие. Оказалось, один простой тест, а точнее — неспособность его выполнить, может предсказать смерть в течение ближайших десяти лет у людей среднего возраста и пожилых. Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины, пишет издание The Guardian.

Ранее ученые уже доказывали, что люди, неспособные сохранять равновесие, хуже справляются с когнитивными тестами и у них с большой долей вероятности может развиться деменция.