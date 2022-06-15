10 вещей, которые помогут прожить дольше, и не будут стоить вам ни копейки

Планируйте, что вы будете есть, заранее

Важно сделать свое питание максимально полезным, но вкусным. Поэтому стоит заранее подумать, что приготовить. Стоит сократить кофе, соль, сахар и пищевую химию, но расширить меню за счет круп, овощей, фруктов и зелени. Можно приготовить вкусно даже самый нелюбимый овощ или фрукт, посмотрите пару кулинарных мастер-классов и попробуйте.

Двигайтесь, не сидите

Не нужно с завтрашнего дня идти на пробежку, если вы не любите бег. Но пройтись вечером по парку, погулять с детьми и поиграть в активную игру — это уже победа над собой. Это поможет сжечь калории, усилить кровообращение и получить заряд позитивных эмоций.

Даже поход в магазин, который дальше от дома или лишняя остановка пешком — уже вклад в копилку здоровья. Если вы расширите объем активности — это будет еще лучше, там уже и до регулярных тренировок недалеко.

Включите музыку и потанцуйте

Да, это поможет вашему мозгу оставаться активнее на более длительное время. Танец — это сложный навык, он одновременно включает двигательную активность и координацию, задействует память и мышление. Это полезно для сохранения здоровья нервной системы. Если же танцевать в паре в группе — это еще и социальное взаимодействие, борьба со стрессом и развлечение.

Каждый год — к врачу

Возьмите за правило каждый год проходить чек-ап с посещением врача и необходимым минимумом анализов. Это позволит выявить проблемы до того, как они станут серьезными.