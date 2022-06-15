10 вещей, которые помогут прожить дольше, и не будут стоить вам ни копейки

Казалось бы, заботиться о своем здоровье — это просто и очевидно, это советуют врачи, последователи здорового образа жизни, фитнес-тренеры и окружающие люди. Но с чего реально начать, какие шаги нужно сделать в первую очередь, чтобы продлить свою жизнь, сохранить здоровье и бодрость. Конечно, нужно взять за правило хотя бы раз в год посещать терапевта и сдавать анализы — это понятно без напоминаний. Но этого недостаточно, есть как минимум 10 простых вещей, которые вы можете начать претворять в жизнь прямо сегодня.
«Доктор Питер» вместе с Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом, подобрал для вас полезные советы, которые не требуют серьезных материальных затрат, просты и доступны всем нам и при этом — эффективны.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Ешьте не торопясь
Мы всегда куда-то бежим, торопимся и это проблема. Дайте себе передышку, не спешите хотя бы во время прием пищи. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек и давая в этот момент вашему мозгу возможность адекватно оценить тип и объем съеденных вами продуктов. Нервной системе необходимо немного времени для того, чтобы получить сигнал о насыщении.
Если вы будете есть неторопливо, это уменьшит риск того, что в организм поступит лишний объем пищи и избыток калорий. При таком подходе к питанию правильно работают гормоны голода и сытости.
Лептин — выделяется из жировых клеток и посылает мозгу команду, что вы сыты. Грелин — гормон противоположного эффекта. Он выделяется кишечником и сообщает телу, что пора бы подкрепиться. При неторопливой еде эти гормоны уравновешиваются.
Не пейте сок, возьмите фрукты
Всем любителям сок фреш стоит хотя бы ненадолго попытаться заменить сок цельным фруктом. Плоды гораздо полезнее свежевыжатого сока, даже если он только приготовлен. Это связано с тем, что в соке нет клетчатки, но больше сахара, поскольку весь сахар уходит в сок.
Кроме того, в ходе отжима разрушаются витамин С и фолаты. Плюс фрукты добавляют еще калий, магний и другие минералы, которые содержатся в мякоти. Цельные фрукты лучше насыщают, не поставляя жира и большого количества калорий. Если вы хотите золотую середину — переходите не смузи.
Не забывайте про отпуск
Каждому человеку нужен отдых даже от самой любимой работы. Нужно выделять себе время для общения с семьей и друзьями, смены обстановки. Это полезно для поддержания как физического здоровья, так и психики. Есть данные о том, что люди, которые несколько раз в году берут отпуск и проводят время активно, живут дольше трудоголиков, у них реже бывают проблемы с сердцем и другие болезни.
Вам нужны жиры, но только правильные
В рационе нужно по возможности исключить продукты с трансжирами. Их добавляют в полуфабрикаты и выпечку, чтобы они дольше сохраняли свою свежесть. Именно эти жиры однозначно вредны для организма. Остальные виды жира должны присутствовать в рационе, но перевес стоит делать в сторону ненасыщенных жиров. Это яйца, рыба, молочные продукты, орехи, авокадо, растительные масла. Эти жиры пойдут на пользу сердцу, коже, синтезу гормонов, хорошо насытят, надолго утоляя голод. Кстати, жирные молочные продукты полезнее при похудении, чем обезжиренные.
Ложитесь спать пораньше
В идеале — до полуночи или в такое время, чтобы спать не менее 7 часов в сутки. Постоянный недосып в течение недели нельзя компенсировать в выходные, перекосы в графике даже хуже, чем ежедневное недосыпание. Поэтому возьмите за правило соблюдать режим.
Контролируйте стресс, ловите дзен
Кроме вас самих никто не сможет позаботиться о вашем теле и мозге. Поэтому найдите время для борьбы со стрессом. Это могут быть йога, плавание, спорт, прогулки, пение или что угодно, что дет вам чувство удовлетворения и счастья. Найдите занятие по душе, которое дает вам время уйти в себя, побыть наедине с собой.
Планируйте, что вы будете есть, заранее
Важно сделать свое питание максимально полезным, но вкусным. Поэтому стоит заранее подумать, что приготовить. Стоит сократить кофе, соль, сахар и пищевую химию, но расширить меню за счет круп, овощей, фруктов и зелени. Можно приготовить вкусно даже самый нелюбимый овощ или фрукт, посмотрите пару кулинарных мастер-классов и попробуйте.
Двигайтесь, не сидите
Не нужно с завтрашнего дня идти на пробежку, если вы не любите бег. Но пройтись вечером по парку, погулять с детьми и поиграть в активную игру — это уже победа над собой. Это поможет сжечь калории, усилить кровообращение и получить заряд позитивных эмоций.
Даже поход в магазин, который дальше от дома или лишняя остановка пешком — уже вклад в копилку здоровья. Если вы расширите объем активности — это будет еще лучше, там уже и до регулярных тренировок недалеко.
Включите музыку и потанцуйте
Да, это поможет вашему мозгу оставаться активнее на более длительное время. Танец — это сложный навык, он одновременно включает двигательную активность и координацию, задействует память и мышление. Это полезно для сохранения здоровья нервной системы. Если же танцевать в паре в группе — это еще и социальное взаимодействие, борьба со стрессом и развлечение.
Каждый год — к врачу
Возьмите за правило каждый год проходить чек-ап с посещением врача и необходимым минимумом анализов. Это позволит выявить проблемы до того, как они станут серьезными.