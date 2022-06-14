Сердечно-сосудистые заболевания — одна из самых частых причин смерти во всем мире. Если человек перенес инфекционное заболевание, например, ковид, то хронические заболевания сердца и сосудов обостряются, после чего могут перейти в более тяжелую форму.

Нарушение кровообращения головного мозга бывает как хроническое, так и острое. Если мы говорим о хроническом нарушении, то в этом случае у человека нет каких-либо специфических изменений в состоянии. Он может жаловаться на: