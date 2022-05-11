Как время, в которое вы ужинаете, влияет на риск развития инсульта

Инсульт — это опасное заболевание, такой диагноз ставят, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга. Если вы подозреваете, что у кого-то из окружающих инсульт, то срочно вызывайте скорую. Пострадавший бывает не в состоянии сам попросить о помощи.
Клетки головного мозга начинают отмирать, если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ ограничивается или прекращается. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов. Есть еще геморрагический инсульт, который возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается. Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.
Время важней, чем кажется
Группа японских ученых решила провести исследование, чтобы выяснить, как наши пищевые привычки могут сказываться на появлении этой опасной патологии. Исследователи решили изучить самый поздний прием пищи — ужин, потому что большинство людей либо едят слишком поздно, либо вовсе отказываются от приема пищи, предпочитая терпеть голод до утра. С результатами работы можно ознакомиться в журнале
Ученые изучили медицинские карты 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Все участники эксперимента не имели в анамнезе онкологии и хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые разделили участников на 3 группы:
тех, кто ужинал до 20:00;
тех, кто ужинал после 20:00;
и тех, кто постоянно ужинал в разное время. Например, человек мог поесть как в 18:30, так и в 23:00.
Результаты показали: те мужчины и женщины, которые постоянно ужинали в разное время, гораздо чаще страдали от инсульта. Для большей части из них болезнь закончилась летальным исходом.
Те люди, которые ели после 20:00, реже страдали и умирали от этой патологии. Самыми защищенными оказались те, кто ужинал до 8 вечера, говорят исследователи. Ученые также отмечают, что принявших участие в эксперименте мужчин и женщин поражал именно геморрагический инсульт.
Кстати
Чаще всего виновниками инсульта становятся тромбы. Кровяные сгустки, оторвавшись от сосуда, могут закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта. Проблему тромбообразования могут вызвать неправильные пищевые привычки, говорят кардиологи. О том, как любовь к еде может стать причиной появления тромбов и какая есть профилактика, можно прочитать ЗДЕСЬ.