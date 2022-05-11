Как время, в которое вы ужинаете, влияет на риск развития инсульта

Время важней, чем кажется

Группа японских ученых решила провести исследование, чтобы выяснить, как наши пищевые привычки могут сказываться на появлении этой опасной патологии. Исследователи решили изучить самый поздний прием пищи — ужин, потому что большинство людей либо едят слишком поздно, либо вовсе отказываются от приема пищи, предпочитая терпеть голод до утра. С результатами работы можно ознакомиться в журнале Nutrients .

Ученые изучили медицинские карты 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Все участники эксперимента не имели в анамнезе онкологии и хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые разделили участников на 3 группы:

тех, кто ужинал до 20:00;

тех, кто ужинал после 20:00;

и тех, кто постоянно ужинал в разное время. Например, человек мог поесть как в 18:30, так и в 23:00.

Результаты показали: те мужчины и женщины, которые постоянно ужинали в разное время, гораздо чаще страдали от инсульта. Для большей части из них болезнь закончилась летальным исходом.