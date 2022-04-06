Инсульт — очень опасная болезнь: как говорят специалисты Всемирной организации здравоохранения, именно инсульт замыкает тройку основных причин смерти взрослого населения во всем мире.
Не всегда есть возможность предупредить этот недуг. Однако, как говорят врачи, здоровый образ жизни и правильное питание значительно снижают риски. В первую очередь стоит отказаться от продуктов с высоким содержанием натрия.
Первые признаки инсульта
Головокружение;
двоение перед глазами;
онемение лица, рук и ног;
перекос лица или так называемая «кривая улыбка».
Представители Национальной службы здравоохранения Англии предупреждают: неправильное питание повышает риск столкнуться с инсультом, так как вредная пища провоцирует развитие гипертонии и рост уровня холестерина в крови.
По данным Гарвардской медицинской школы, высокое кровяное давление может в два или даже в четыре раза повысить вероятность инсульта — если за ним не следить. Причем это касается как и мужчин, так и женщин.
А по данным другого исследования, чайная ложка соли в день увеличивает риск инфаркта и инсульта на 18%.
Самым правильным решением будет питаться сбалансировано: диета с низким содержанием жиров и большим количеством клетчатки поможет укрепить здоровье.
Однако в первую очередь врачи рекомендуют отказаться от еды с высоким содержанием соли и обработанных пищевых продуктов.
Важно помнить: речь идет не только о соли в чистом виде, но и о натрии внутри еды. В некоторых продуктах соли изначально очень много, поэтому от них лучше или отказаться полностью, или сократить потребление, пишет издание
К таким продуктам относятся:
Креветки;
Ветчина и колбаса;
Творог;
Соленья;
Соленые крендельки и соломка;
Фастфуд и пицца;
Замороженные полуфабрикаты.
Не только польза
Если тот же фастфуд никогда не имел репутацию здоровой еды, то вот запрет на творог может удивить. Однако очень многие продукты, которые кажутся полезными (а иногда и являются такими на самом деле), могут нанести вред людям с повышенным артериальным давлением.
К таким, например, относится сыр. Он богат кальцием и витаминами группы В, но из-за высокого содержания соли и жиров может вредить сердечно-сосудистой системе и повышать давление.
Еще к этому перечню можно отнести покупную томатную пасту. Ее делают из помидоров, которые очень полезны для здоровья: например, они защищают от рака благодаря антиоксидантам в составе. Однако в пасту, увы, тоже часто добавляют на производстве слишком много соли.
Наконец, весьма неоднозначным напитком можно считать кофе. С одной стороны, кофе снижает риск инфарктов и инсультов и в долгосрочной перспективе укрепляет сосуды. С другой — кофеин способствует повышению давления, что не идет на пользу гипертоникам.
Подробнее о таких продуктах можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
Советы сократить потребление соли или вовсе отказаться от этого продукта в последние годы звучат все чаще. Однако не все так просто: по словам врачей, совсем без натрия мы все-таки не сможем. О том, почему это так и что делать, чтобы минимизировать вред для своего здоровья, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Впрочем, переизбыток соли в рационе тоже ничего хорошего не сулит. О том, какие еще болезни он может вызвать, читай ЗДЕСЬ.