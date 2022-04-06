Представители Национальной службы здравоохранения Англии предупреждают: неправильное питание повышает риск столкнуться с инсультом, так как вредная пища провоцирует развитие гипертонии и рост уровня холестерина в крови.

По данным Гарвардской медицинской школы, высокое кровяное давление может в два или даже в четыре раза повысить вероятность инсульта — если за ним не следить. Причем это касается как и мужчин, так и женщин.

А по данным другого исследования, чайная ложка соли в день увеличивает риск инфаркта и инсульта на 18%.

Самым правильным решением будет питаться сбалансировано: диета с низким содержанием жиров и большим количеством клетчатки поможет укрепить здоровье.

Однако в первую очередь врачи рекомендуют отказаться от еды с высоким содержанием соли и обработанных пищевых продуктов.