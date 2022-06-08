Артериальная гипертония или гипертоническая болезнь — это хроническое заболевание, проявляющееся стойким повышением кровяного давления. Гипертония — это заболевание или диагноз, а гипертензия — сам факт повышения давления.

В России врачи придерживаются норм Европейского общества по изучению гипертензии, также есть рекомендации Минздрава, по которым считается, какое давление — нормальное, а какое — повышенное. Определяет это только врач!