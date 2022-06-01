- В нашем сердце в норме есть два основных вида кардиомиоцитов (мышечных клеток сердца) — типичные и атипичные, — разъясняет врач-педиатр Анна Журавлева. — По атипичным проводятся электрические импульсы. А типичные клетки сокращаются под командами этих электрических импульсов. В комплексе оба вида клеток и обеспечивают работу сердечной мышцы.



ЭКГ — это отражение электрической активности в сердце. А по Эхо-КГ (его еще называют УЗИ сердца) производится визуализация и оценка структур сердца, состояния миокарда сердца, размеров сердца, состояния клапанов, дефектов в перегородках, направление потоков крови в сердце.

Благодаря этому исследованию можно оценить работу сердца в реальном времени. Эхо-КГ дает более подробную, объемную и точную картину состояния сердечно-сосудистой системы.