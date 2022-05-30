О вреде курения знает даже дошкольник. На пачках сигарет печатают жутковатые картинки с соответствующими подписями для устрашения курильщиков, в фильмах замазывают никотиновые палочки, онкологи пугают статистикой и фактами про группы риска.

Одно из заболеваний, которое может развиться у курильщика со стажем, и о котором знают далеко не все — легочная гипертензия. Это целая группа различных заболеваний, характеризующихся прогрессирующим повышением среднего давления в легочной артерии более 25 мм рт. ст., что приводит к лёгочной и сердечной недостаточности.

Но самое страшное, что легочная гипертензия может угрожать и тем, кто просто живет и работает рядом с курильщиком и каждый день вдыхает вредный дым.

С помощью врача-кардиолога разбираемся, как распознать легочную гипертензию и как ее сейчас лечат.