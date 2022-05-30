О вреде курения знает даже дошкольник. На пачках сигарет печатают жутковатые картинки с соответствующими подписями для устрашения курильщиков, в фильмах замазывают никотиновые палочки, онкологи пугают статистикой и фактами про группы риска.
Одно из заболеваний, которое может развиться у курильщика со стажем, и о котором знают далеко не все — легочная гипертензия. Это целая группа различных заболеваний, характеризующихся прогрессирующим повышением среднего давления в легочной артерии более 25 мм рт. ст., что приводит к лёгочной и сердечной недостаточности.
Но самое страшное, что легочная гипертензия может угрожать и тем, кто просто живет и работает рядом с курильщиком и каждый день вдыхает вредный дым.
С помощью врача-кардиолога разбираемся, как распознать легочную гипертензию и как ее сейчас лечат.
кардиолог, врач функциональной диагностики
Симптомы легочной гипертензии
- Вот эти основные симптомы лёгочной гипертензии наблюдаются у большинства пациентов, — рассказал врач-кардиолог Федор Коваленко.
Повышенная утомляемость,
слабость,
дискомфорт в левой половине грудной клетки,
возникновение одышки при физической нагрузке разной степени.
- Чем выше степень заболевания, тем при более лёгкой физической нагрузке будет возникать одышка, — поясняет врач.
Реже могут появляться сжимающие загрудинные боли во время физической нагрузки (как при ишемической болезни сердца), обморочные или предобморочные состояния.
- Также с развитием болезни могут начать проявляться и более выраженные признаки недостаточности насосной функции сердца: отёки ног, появление жидкости в брюшной полости и так далее, — говорит Федор Коваленко.
Кто в группе риска
- Самая большая группа риска заболевания лёгочной гипертензией — курильщики, или, как говорили раньше, пациенты с хроническим бронхитом курильщика, то есть с хронической обструктивной болезнью лёгких. Более 90% людей с длительным стажем курения имеют ту или иную степень лёгочной гипертензии, — рассказывает кардиолог.
Также в группу риска попадают и пассивные курильщики.
- Среди факторов риска для каждого человека, вне зависимости от наличия хронических болезней или их отсутствия, — высокий уровень контактов с агрессивными аэрозолями, — предупреждает кардиолог. — Самый частый агрессивный аэрозоль — табачный дым, но в зависимости от работы человека, его места жительства и других обстоятельств это могут быть и другие аэрозоли.
Еще одна группа риска — это пациенты с заболеваниями, которые могут привести к тромбоэмболии легочных артерий.
- Это пациенты с варикозной болезнью вен или с фибрилляций предсердий и другими нарушениями сердечного ритма, у которых высок риск тромбозов, — объясняет врач. — Если пациенты не принимают антикоагулянтную терапию, которая направлена на растворение тромбов, то велик риск того, что тромб может оторваться и «полететь» в легочные сосуды.
Также в группе риска и пациенты с различными аутоиммунными заболеваниями (системная красная волчанка, склеродермия и другие), с длительными и протекающими без наблюдения врача заболеваниями сердца, которые приводят к изменениям сначала левых, а потом и правых отделов сердца.
В группе риска по легочной гипертензии — пациенты, не посещающие врача и не получающие должного лечения.
Легочная гипертензия — лечение
- На сегодняшний день существует большая группа препаратов для лечения легочной гипертензии — это антагонисты эндотелиновых рецепторов, ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа и синтетические аналоги простациклина, — рассказывает Федор Коваленко. — Эти препараты не только улучшают качество жизни пациента, но и увеличивают ее продолжительность.
Действие лекарств влияет на основной компонент патогенеза легочной гипертензии — на патологические изменения эндотелия сосудистой стенки, уточняет кардиолог.
- Если рассматривать более тяжелые случаи, в которых медикаментозное лечение уже не эффективно, то пациенту может потребоваться хирургическое удаление тромба или даже трансплантация лёгких, — говорит врач. — Безусловно, доводить ситуацию до пика нежелательно, ведь любая операция сопряжена с рисками.
Профилактические осмотры у врача и быстрое реагирование на первые признаки заболеваний, ведущих впоследствии к легочной гипертензии, — залог успеха в лечении и снижении рисков до минимальных, говорит доктор.