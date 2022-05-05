Кардиолог Гаглошвили назвал симптом, который часто путают с одышкой при болезнях сердца

Как рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили, некоторые люди путают невозможность вздохнуть полной грудью с одышкой, которая бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях. Однако между ними, как правило, нет ничего общего. Особенно, если на трудности с глубоким вздохом жалуется молодежь.
Врач-кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» - 2020 НМИЦ кардиологии Минздраваt.me/blog_kardiologa
- Зачастую это с сердцем вообще не связано. «Не могу вздохнуть полной грудью» и одышка при сердечной недостаточности — две разные величины. Люди с хронической сердечной недостаточностью не описывают одышку словами «сижу и не могу вздохнуть полной грудью, иду — меня одышка не беспокоит», — сказал Тамаз Гаглошвили в своем телеграм-канале.
По словам доктора, настоящих «сердечников» одышка чаще всего беспокоит при физической нагрузке. К примеру, пока сидел — все было нормально, пошел в горку — начал задыхаться.
- Поэтому если вы молоды, полны жизненной энергии, и у вас нет каких-то сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, с такими жалобами желательно показаться не кардиологу, а неврологу, — посоветовал Тамаз Гаглошвили.
В частности, глубоко вдохнуть бывает трудно при:
проблемах с органами грудной клетки,
длительном нахождении в неудобном положении (сидя или лежа),
ожирении,
курении,
стрессе,
неврозах и психозах.
Как отличить легочную одышку от сердечной
Одышка — это изменении частоты, ритма и глубины дыхания, которое нередко сопровождается чувством нехватки воздуха.
По словам пульмонолога Олега Абакумова, отличить легочную одышку от сердечной можно по отекам на ногах. Как рассказывал доктор, при легочной недостаточности никогда не отекают ноги, а при сердечной — почти всегда. Поэтому если вы задыхаетесь, и при этом у вас отечные ноги — скорее всего, вам требуется помощь кардиолога, а не пульмонолога.
О разных причинах одышки и какой она бывает рассказывал также врач-терапевт, пульмонолог Андрей Макаревич.
На чувство нехватки воздуха, ощущение удушья и невозможность сделать полный вдох могут жаловаться также люди, страдающие депрессией. Правда, они обычно не сразу связывают свои ощущения с психическим состоянием. Это так называемая маскированная депрессия — по проявлениям она похожа на астму, но на самом деле вовсе не астма.
Как объясняла Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, одним из отличий астмы от депрессии в этом случае будет следующий признак: при настоящей астме пациенты испытывают трудности с полным выдохом, а при депрессии — с полным вдохом.
Специалист также рассказывала, что пациенты с маскированной депрессией (ее еще называют «депрессией без депрессии») могут долго ходить по врачам, безрезультатно лечиться, связывая свои жалобы с другими заболеваниями — болезнями сердца, органов ЖКТ, аллергией. Хотя на самом деле им нужна помощь психотерапевта.