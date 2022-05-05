Кардиолог Гаглошвили назвал симптом, который часто путают с одышкой при болезнях сердца

- Зачастую это с сердцем вообще не связано. «Не могу вздохнуть полной грудью» и одышка при сердечной недостаточности — две разные величины. Люди с хронической сердечной недостаточностью не описывают одышку словами «сижу и не могу вздохнуть полной грудью, иду — меня одышка не беспокоит», — сказал Тамаз Гаглошвили в своем телеграм-канале.

По словам доктора, настоящих «сердечников» одышка чаще всего беспокоит при физической нагрузке. К примеру, пока сидел — все было нормально, пошел в горку — начал задыхаться.

- Поэтому если вы молоды, полны жизненной энергии, и у вас нет каких-то сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, с такими жалобами желательно показаться не кардиологу, а неврологу, — посоветовал Тамаз Гаглошвили.

В частности, глубоко вдохнуть бывает трудно при: