- Если у вас уже был когда-то инфаркт, то очень важно заниматься вторичной профилактикой, потому что первый инфаркт мог пройти и без сердечной недостаточности, а вот во второй раз так не повезет, — предупреждает Анна Кореневич.

Если острая сердечная недостаточность уже развивается, самое лучшее и единственное что вы можете сделать — это вызвать скорую помощь. А далее не мешать врачам, освободить доступ к больному. После осмотра доктор решит, как действовать дальше. С почти 100 процентной долей вероятности, пациента отвезут в больницу.

- Сердечной недостаточностью занимаются очень серьезно, в условиях реанимации проведут коронарографию, примут решение устанавливать ли стент или делать шунтирование, — объяснила кардиолог Кореневич. — Тут важно, как можно раньше получить квалифицированную помощь.

А для предотвращения сердечной недостаточности врач рекомендует больше гулять, отдыхать, избегать психоэмоционального напряжения и применять прописанные препараты.

- В руках у вас профилактика, и она вполне доступна, — говорит Анна Кореневич.