Терапевт Бритвина назвала 12 болезней, которые могут спровоцировать инфаркт селезенки

Селезенка — это непарный орган в брюшной полости, который, в первую очередь, отвечает за иммунную систему. В ней происходит утилизация отживших клеток крови (разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень), вирусов, инородных частиц, попавших в кровеносную систему. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа), депонировании крови, накоплении тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме).

Это очень важный орган, но все же без него человек может жить.

«Удаление любого органа наносит удар по иммунитету, а при спленэктомии — удалении селезенки — убирают именно орган, участвующий в формировании защиты нашего организма, поэтому иммунитет после операции значительно снижается» , — рассказывала «Доктору Питеру» терапевт Марина Велихер.

Лишиться селезенки, как и любого другого органа, можно из-за аварии, донорства или же опасных болезней. И некоторые патологии могут представлять серьезную угрозу вашей жизни, если вовремя не обратить на них внимание.