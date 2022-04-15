5 популярных и полезных продуктов, которые могут спровоцировать разрыв кишечника

Идти к врачу, когда ничего не болит — это трата времени, денег и сил, думают некоторые люди. Ведь если долго искать какую-то «поломку» в организме, то обязательно что-то, да найдешь. А лечиться мало кто любит, особенно, если в этом нет острой необходимости. Хорошо, если вы хотя бы раз в год записываетесь к специалистам, чтобы сдать базовые анализы, пройти плановые осмотры у онколога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога. Ведь чем раньше врач обнаружит проблему, тем проще будет с ней разобраться.
Но некоторые предпочитают терпеть до последнего, даже если у них есть какие-то тревожные звоночки. Например, у вас периодически появляются спазмы в животе, вы страдаете от запоров, вздутия и различных болевых ощущений. Такая симптоматика может сигнализировать о разных патологиях, одна из которых — дивертикулярная болезнь толстого кишечника. При этом недуге в стенке органа образуются мешкообразные выпячивания — дивертикулы. И употребление орехов, семечек, зернового хлеба, капусты и киви может привести к разрыву кишечника.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог
«Волокна пищи могут попасть дивертикулы. Орехи, семечки, зерновой хлеб, капусту и киви надо тщательно пережевывать, это же грубые волокна. В противном случае возникает воспаление, болевой синдром и даже перфорация — образование отверстия в стенке части желудочно-кишечного тракта», — рассказала порталу
Однако многие люди могут и не знать, что у них дивертикулярная болезнь. Ее могут обнаружить совершенно случайно. Например, человек решил похудеть, пошел к врачу, ему назначили обследование, в том числе и КТ, после которого доктор обнаружил наличие дивертикул в кишечнике. У людей с таким диагнозом перфорация может произойди даже из-за любви к одному опасному продукту, например, к киви.
«Люди едят киви, им после него плохо, но они не понимают, из-за чего. Там есть маленькие семена, которые мы не можем прожевать, переварить. Если они попадают внутрь дивертикула, скапливаются там, то вызывают воспаление. И в этот момент может быть как боль, так и перфорация, если человек долго терпит и не идет к врачу», — пояснила Дианова.
Хорошая новость: если у человека нет дивертикулярной болезни, то такие страшные последствия ему не грозят. Можно спокойно есть киви, зерновой хлеб и орехи — все, что угодно.
Но надо помнить, что разрыв кишечника у здоровых людей может спровоцировать не рацион, а, например, тупая травма живота. Резкая ударная волна может повредить любой орган, заключила эксперт.
Любую внезапную резкую боль в животе терпеть нельзя, говорят врачи. В некоторых случаях она может сигналить о смертельно опасной патологии. На спасении пациента у врачей есть буквально несколько часов. Один из таких диагнозов — кишечная непроходимость. Почему она появляется и как не упустить опасную болезнь, можно прочитать ЗДЕСЬ.