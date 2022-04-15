5 популярных и полезных продуктов, которые могут спровоцировать разрыв кишечника

Однако многие люди могут и не знать, что у них дивертикулярная болезнь. Ее могут обнаружить совершенно случайно. Например, человек решил похудеть, пошел к врачу, ему назначили обследование, в том числе и КТ, после которого доктор обнаружил наличие дивертикул в кишечнике. У людей с таким диагнозом перфорация может произойди даже из-за любви к одному опасному продукту, например, к киви.

«Люди едят киви, им после него плохо, но они не понимают, из-за чего. Там есть маленькие семена, которые мы не можем прожевать, переварить. Если они попадают внутрь дивертикула, скапливаются там, то вызывают воспаление. И в этот момент может быть как боль, так и перфорация, если человек долго терпит и не идет к врачу», — пояснила Дианова.

Хорошая новость: если у человека нет дивертикулярной болезни, то такие страшные последствия ему не грозят. Можно спокойно есть киви, зерновой хлеб и орехи — все, что угодно.

Но надо помнить, что разрыв кишечника у здоровых людей может спровоцировать не рацион, а, например, тупая травма живота. Резкая ударная волна может повредить любой орган, заключила эксперт.