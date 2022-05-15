Импотенция, деменция, инсульт и другие неочевидные последствия нелеченого кариеса

Деменция

Наше общество стареет — люди сегодня живут дольше, чем когда-либо, а потому число случаев деменции увеличивается. Ученые пока не научились лечить пациентов с деменцией, но выявили несколько факторов, которые увеличивают риск развития этого заболевания.

Оказалось, что среди них есть и прикус: в том случае, если он неправильный, жевание не будет полноценным, а кроме того, нарушится нормальное кровоснабжение в области головного мозга, что и увеличит вероятность развития деменции.

Посетить стоматолога и в той или иной мере решить проблемы с прикусом можно даже по ОМС. Настоятельно рекомендую это сделать, чтобы хотя бы немного снизить вероятность деменции в пожилом возрасте.