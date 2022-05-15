Импотенция, деменция, инсульт и другие неочевидные последствия нелеченого кариеса

Никто не любит ходить к зубному. Да и чего тут любить-то — дорого, а то и больно. Тут только самодисциплина помогает: она нашептывает, что запущенный кариес лечить гораздо дороже, чем на начальной стадии. Профессиональная гигиена тоже не помешает.
Почему важен правильный прикус
Прикус зависит от смыкания верхних и нижних зубов, а также определенного положения челюстного сустава и лицевых мышц. Современному человеку приходится прилагать гораздо меньше усилий, чтобы поесть, чем нашим далеким предкам — мы едим термически обработанную пищу. Поэтому со временем челюсти редуцировались, стали меньше размером.
А вот влияние прикуса на здоровье усилилось — если зубы расположены неправильно, то и нагрузка будет распределяться неравномерно. Зубы могут начать расшатываться или разрушаться под действием перегрузок, мышцы, задействованные в жевании, могут спазмироваться, а височно-нижнечелюстной сустав начнет деформироваться. Каждый из этих процессов по отдельности может негативно повлиять на здоровье.
Недостаточная гигиена зубов может привести к кариесу, но это далеко не единственное и не самое опасное последствие. Каждый незалеченный зуб — источник инфекции, которая может распространиться в организме, причем в местах, значительно удаленных от ротовой полости. Но этим список проблем не ограничивается.
5 опасных последствий плохих зубов
Инсульт
Казалось бы, как может быть связаны проблемы с зубами и сердечно-сосудистые заболевания, к которым относится и инсульт? Все дело в зубном камне, который образуется из-за плохой гигиены. Зубной камень вызывает воспаление в области десен, а это в свою очередь повышает риск развития болезней сердца, инфарктов и инсультов. Исследователи из Японии показали, что люди, которые чистят зубы реже двух раз в день, сталкиваются с инсультами в три раза чаще.
Деменция
Наше общество стареет — люди сегодня живут дольше, чем когда-либо, а потому число случаев деменции увеличивается. Ученые пока не научились лечить пациентов с деменцией, но выявили несколько факторов, которые увеличивают риск развития этого заболевания.
Оказалось, что среди них есть и прикус: в том случае, если он неправильный, жевание не будет полноценным, а кроме того, нарушится нормальное кровоснабжение в области головного мозга, что и увеличит вероятность развития деменции.
Посетить стоматолога и в той или иной мере решить проблемы с прикусом можно даже по ОМС. Настоятельно рекомендую это сделать, чтобы хотя бы немного снизить вероятность деменции в пожилом возрасте.
Импотенция
Недостаточная гигиена ротовой полости может привести и к проблемам с потенцией у мужчин. Ученые показали в экспериментах на мышах, что при запущенном кариесе нередко возникает нарушение эрекции. Некоторые данные указывают на то, что сходная ситуация происходит и у мужчин.
Добавим к этому неуверенность в себе, которая может возникнуть из-за неприятного запаха изо рта, вызванного плохой гигиеной — часто одного этого оказывается достаточно, чтобы возникли те или иные проблемы в интимной сфере.
Мигрень
Ужасные головные боли, с которыми сложно справиться, знакомы любому, кто хоть раз испытывал приступ мигрени. Оказывается, в возникновении таких приступов тоже может быть виноват неправильный прикус.
Деформация челюстного сустава может привести к передавливанию нервов и сосудов, ведущих к головному мозгу. Итог — сильные боли, которые охватывают всю голову. Одними анальгетиками тут не обойтись — необходим комплексный подход и следование рекомендациям целого ряда специалистов: неврологов, мануальных терапевтов, психологов и, конечно, стоматологов.
Бессонница
Неправильный прикус часто сопровождается проблемами с дыханием, которые становятся особенно заметны во время сна. Дышать носом становится сложно или даже невозможно, а дыхание через рот не всегда обеспечивает поступление в организм достаточного количества воздуха, обогащенного кислородом. Мозг остро реагирует на нехватку кислорода — появляется бессонница, чувство сильной усталости.
Скрежетание зубами — бруксизм — один из естественных механизмов снятия стресса, который заложен в человека самой природой. Но он будет эффективен лишь в том случае, если прикус не нарушен. В противном случае зубной скрежет скорее навредит зубам, но не даст никакой эмоциональной разрядки — человек проснется разбитым и усталым.
Не тяните и не ждите: отправляйтесь к врачу для профилактического осмотра, чтобы заранее выявить все возможные проблемы. Неправильный прикус стоит скорректировать еще в детском возрасте, когда проблема только наметилась, да и привычку ходить к стоматологу раз в полгода на осмотр стоит приобрести в раннем возрасте. Ровная красивая улыбка и здоровые зубы не только дадут вам уверенность в себе, но и уберегут от многих серьезных болезней.