Европейские ученые выяснили, когда инсульт может в 2 раза увеличить риск развития рака

В мировой статистике смертность от сердечно-сосудистых патологий уже много лет находится на первом месте. Мы зачастую игнорируем тревожные звоночки, которые подает нам наше тело, обращаясь к врачу, когда болезнь уже запущена и серьезного лечения не избежать. Особенно халатно к своему здоровью относятся молодые люди. Некоторые почему-то до сих пор ошибочно считают, что проблемы с сердцем, сосудами — это забота исключительно пенсионеров, а инфаркты и инсульты точно не грозят тем, кому как минимум меньше 50.
Что такое инсульт
Инсульт — это опасное заболевание, такой диагноз ставят, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга. Если вы подозреваете, что у кого-то из окружающих инсульт, то срочно вызывайте скорую. Пострадавший бывает не в состоянии сам попросить о помощи.
Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов. Есть еще геморрагический инсульт, который возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается. Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга на срок от нескольких минут до 24 часов.
Чем «моложе» инсульт, тем тяжелее последствия
Если инсульт случился у молодого человека, то можно считать, что он восстановиться быстрее и опасных последствий будет меньше. Первое утверждение, несомненно, верное: чем организм моложе, тем больше шансов, что он сумеет преодолеть болезнь и человек сможет вести привычный образ жизни. А вот опасные последствия могут быть самыми серьезными, говорят европейские ученые. Исследователи выяснили, что инсульт в молодом возрасте увеличивает в 2 раза риск развития онкологии в будущем. Свой доклад ученые представили на конференции Европейской организации по борьбе с инсультом.
«Инсульт у молодых отличается от инсульта у пожилых тем, что инсульт у молодых людей имеет более высокую долю криптогенного инсульта», — цитирует британское издание
Криптогенный инсульт — это инсульт неустановленной этиологии. На него приходится 18% всех случившихся инсультов, каждый третий пациент — молодой человек в возрасте до 35 лет.
По словам доктора Верховена, от криптогенных инсультов страдают больше трети пациентов. Исследователи выявили, что если человек в молодом возрасте перенес криптогенный инсульт, то вероятность развития рака в более позднем возрасте вырастает в 2 раза. Болезнь может проявиться как через год-два после приступа, так и через гораздо больший временной отрезок — 5-8 лет.
Однако такая закономерность никак не затрагивает пожилых пациентов, добавили ученые. То есть если от инсульта пострадала, например, 65-летняя женщина, то вероятность того, что у нее именно из-за этой патологии разовьется онкология не возрастает.
Как защититься от смертельной болезни
Как известно, чем раньше рак был диагностирован, тем выше шансы на успешную терапию. Поэтому так важно постоянно проверять себя. Если члены вашей семьи сталкивались с онкологическими болезнями, ваш риск встретиться с этим недугом существенно возрастает. Чтобы уберечь себя, придется скорректировать образ жизни, говорят онкологи. От рисков и передачи от родственников генетических мутаций никто не застрахован. О том, какие правила нужно соблюдать, если у кого-то из членов вашей семьи была онкология, можно прочитать ЗДЕСЬ.