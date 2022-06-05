Сердце работает с превышением нагрузки, когда мы набираем лишний вес, мало двигаемся и много сидим, перегружаем организм вредными калориями и не ограничиваем себя в сладкой газировке и количестве алкоголя. Поэтому первой рекомендацией кардиологов для тех, кто уже почувствовал, что сердце барахлит, пульс зашкаливает и появилась одышка — скорректировать образ жизни.

Вот эти напитки стоит включить в рацион — тем, кто заранее беспокоится о здоровье сердечно-сосудистой системы, и пациентам, уже принимающим сердечные таблетки. Исследования показывают, что эти напитки могут снизить частоту сердечных сокращений, давление, уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.